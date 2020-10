Dobrovoljc bo spet oblekel dres Domžal

Slovenski nogometaš Gaber Dobrovoljc se po dobrem letu dni igranja v Turčiji vrača domov. Kot so zapisali na spletni strani domžalskega nogometnega prvoligaša, je 27-letni osrednji branilec z Domžalami sklenil sodelovanje do konca sezone.

Dobrovoljc je bil v pretekli sezoni član turškega drugoligaškega kluba Fatih Karagumruk S.K., s katerim je prišel do napredovanja med elito.

Pred premiernim odhodom v tujino je Dobrovoljc v domžalskem dresu nastopil na 172 tekmah 1. SNL, 20 pokalnih dvobojih in 22 srečanjih v kvalifikacijah za evropska tekmovanja.

"Občutki ob vrnitvi so odlični. Sem zelo motiviran in poln elana, hkrati pa se počutim, kot da kluba sploh nisem zapustil, saj me je tukaj pričakalo ogromno poznanih obrazov. Ponovnega sodelovanja se zelo veselim. Po klicu Dejana Djuranovića, ki me je želel imeti v moštvu, smo hitro našli skupni jezik. Pred prihodom v Domžale sem v Turčiji pretrgal pogodbo, saj tam preprosto ni bilo več mesta zame, v tem trenutku pa zagotovo komaj čakam, da znova stopim na igrišče in moštvu pomagam po najboljših močeh," je ob vrnitvi za uradno spletno stran kluba dejal Dobrovoljc.

Preberite še: