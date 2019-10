Fant, ki je uspešno zamenjal Zahovićevo muzo #video

Šest golov in šest asistenc je zabeležil Mitja Lotrič v tej sezoni v majici Celja, ki je trenutno na petem mestu prvenstvene lestvice in se poteguje za Evropo. Nogometaš iz Vaneč, ki ležijo 10 kilometrov od Murske Sobote, je med najbolj vročimi v ligi, upoštevajoč gole in asistence. Trenutno je pri številki 12.

"Že lani sem igral dobro. Sploh pod vodstvom trenerja, ki nam dopušča svobodo. Letos, ko je odšel Rudi, smo vsi morali prevzeti več odgovornosti. Sam sem jo prevzel z veseljem in mislim, da mi uspeva precej dobro. V prvi vrsti se zahvaljujem soigralcem, saj dobro sodelujemo. Ko je tako, potem steče," je povedal 25-letni vezist. V Celju je stopil v velike nogometne čevlje, ki jih je za seboj pustil Rudi Požeg Vancaš. Najboljši posameznik prejšnje prvoligaške sezone, ki je bil dolgo časa muza Zlatka Zahovića. Športni direktor Maribora si ga je v Ljudski vrt želel pripeljati že nekaj časa, a je uspel šele letos poleti.

Mitja Lotrič je kapetan Celja, njegov najboljši asistent (in tudi celotne lige) in drugi najboljši strelec. Foto: Vid Ponikvar

ML9 se v čevljih RPV77 počuti zelo udobno

Dovolj o RPV77, ki se lahko tudi v vijoličastem dresu lahko pohvali s precej spodobnim učinkom (v prvenstvu je trenutno pri petih golih in petih asistencah), zdaj je v Celju v modi ML9, ki ni edini član celjskega moštva, ki so v tej sezoni opozorili nase. Hrvat Dario Vizinger je z devetimi goli med najboljšimi strelci lige, mladi Luka Kerin je pri štirih golih, še en Hrvat Ivan Božić je pri treh. "Vizinger gol zabije skorajda na vsaki tekmi. Božić je prav tako dodana vrednost. Luka tudi. Treniramo dobro, kar se vidi tudi na tekmah. Ni pomembno, kdo zabije, samo da zabijemo gol," je svoje soigralce še enkrat pohvalil nogometaš, ki je po novem, po odhodu Janeza Piška v Domžale, tudi kapetan celjskega moštva.

"Bil sem presenečen, ko sem dobil tako odgovornost, a sem jo prevzel z velikim veseljem," je o kapetanskem traku povedal Lotrič, ki ga zelo spoštujejo tudi njegovi soigralci in trener. "Je zelo nevaren nogometaš. Hiter, ima močno levo in desno nogo. Vidi prostor in zna podati. Nas, napadalce 'hrani' z žogami. Je vrhunski nogometaš, ki lahko pride še zelo daleč," je o njem povedal Božić, besede hvale pa mu je namenil tudi trener. "Od njega pričakujemo največ. Je kapetan, ki mora biti vzor. Na igrišču daje veliko, dobro trenira in je v dobrem stanju," je dejal Dušan Kosić, ki Lotriča vidi kot enega ključnih mož svojega moštva.

V prvi slovenski ligi je v dresu Mure zaigral, ko je bil star komaj 16 let. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Bliža se 200. nastopu v prvi slovenski ligi, bil je tudi v tujini

Lotrič ima kljub temu, da je še precej mlad, že ogromno prvoligaških izkušenj. V najboljši slovenski nogometni ligi je v majicah Mure, Kopra in zdaj Celja odigral kar 188 tekem in zabil 33 golov. Kratek čas je bil tudi v tujini. Bil je član ciprskega Pafosa, ko je bil njegov trener Luka Elsner, a v enem letu pod vodstvom zdajšnjega francoskega prvoligaša Amiensa ni igral prav veliko. Po polovici leta, v kateri je odigral vsega štiri tekme, se je januarja 2018 vrnil v Slovenijo in okrepil Celje. Zdaj je eden njegovih najboljših posameznikov in kapetan.