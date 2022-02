Parris ni več edini Jamajčan v Kopru

Koprčani so predstavili novega zimskega novinca. Prag Bonifike je prestopil še šesti igralec. Po Anisu Jašaragiću (Ilirija), Maju Mittendorferju (Celje), Hrvatu Marko Djiri (Dinamo Zagreb), Portugalcu Diogu Izati (Gaz Metan) in Luki Šušnjari, ki se je nazadnje dokazoval na Poljskem (Wisla Plock), je na Obalo prišel še mladi Jamajčan Christojae Daley. Ima komaj 19 let, igra v zvezni vrsti, v Kopru pa bo igral do konca koledarskega leta kot posojen nogometaš jamajškega kluba Harbour View.

Če bo v Kopru upravičil zaupanje, bi lahko kanarčki, ki bodo generalko za spomladanski del odigrali 5. februarja proti Primorju, z njim nato podaljšali sodelovanje.