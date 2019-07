Ante Vrljičak poslej za Bravo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po Aljoši Matku, Blažu Urhu in Ibrahimu Arafatu Mensahu ter mladincema Mihi Kanciliji in Matevžu Matku je vodstvo NK Bravo članski ekipi dodalo še hrvaškega igralca na obrambnem položaju. Ante Vrljičak bo za Bravo igral kot posojeni igralec hrvaškega NK Slaven Belupo, so sporočili iz ljubljanskega nogometnega prvoligaškega moštva.