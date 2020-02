Aluminij želi prestopiti vrata Evrope, ki si jih je na stežaj odprl

Nogometaši Aluminija so brez dvoma najprijetnejše presenečenje prvega dela slovenskega prvenstva. Prezimili so na visokem drugem mestu prvenstvene lestvice in se uvrstili v polfinale pokalnega tekmovanja. Prevelikega osipa v Kidričevem pozimi ni bilo, zato so Štajerci optimistični in verjamejo, da bodo tudi spomladi uspešni.

Aluminij v Prvi ligi Telekom Slovenije višje od šestega mesta, ki ga je zasedel ob koncu zadnje prvenstvene sezone, v štirih sezonah, kolikor jih je prebil med prvoligaši, ni bil. Letos Kidričani seveda ciljajo višje in se spogledujejo z zgodovino. Prvič, odkar obstajajo, si želijo zagotoviti Evropo. Po prvem delu sezone jim kaže odlično, saj so v prvenstvu na visokem drugem mestu in imajo skupaj z Mariborom štiri točke zaostanka za vodilno Olimpijo. Ne samo v prvenstvu, nogometaši Aluminija so si vrata Evrope na široko odprli tudi v pokalnem tekmovanju, v katerem so se spet prebili med najboljše štiri, v odsotnosti Maribora in Olimpije, ki sta že izpadla, pa so morda celo prvi favoriti za pokalno lovoriko, ki bi bila seveda njihova prva.

V prvem delu sezone, ki so ga zaključili z rekordno zmago nad kranjskim Triglavom z 8:1, so v 20 tekmah zbrali 11 zmag, izgubili pa so le štirikrat, tako da so na lestvici nepričakovano visoko. Šlo jim je odlično, saj so z zgolj 19 prejetimi zadetki poskrbeli za to, da imajo celo najboljšo obrambo v ligi. Tudi v napadu so bili precej učinkoviti. Zabili so 39 golov in na tej lestvici zaostali samo za dvema ekipama. Za vodilno Olimpijo, ki je zmogla 47 golov, in za Celjem, ki jih je dosegel 41 in je tudi prvi nasprotnik Kidričanov v letu 2020. Z zasedbo Dušana Kosića se bo Aluminij namreč pomeril v soboto, ko se bo pri Celjanih predstavil v vlogi gosta.

Se bo Aluminij uvrstil v Evropo? Da 58,33% +

Ne 41,67% +

Pripravljalne tekme Aluminija v zimskem obdobju:

Datum Tekma Strelci (za Aluminij) 18. januar Aluminij : Rogaška (Slo/2) 5:2 Klepač 2, Pečnik, Živković, Vrbanec 25. januar Slaven Belupo Koprivnica (Hrv/1) : Aluminij 4:2 Živković, Marinšek 1. februar Aluminij : Orijent 1919 (Hrv/2) 2:0 Živković, Matjašič 4. februar Aluminij : Javor Matis Ivanjica (Srb/1) 1:3 Matjašič 7. februar Aluminij : Dinamo Zagreb II (Hrv/2) 1:0 Živković 15. februar Beltinci : Aluminij (Slo/2) 0:2 Matjašič, Jauk

Brez pričakovanega zimskega osipa

Po sijajni prvi polovici sezone 2019/20 se je zdelo, da bo v Kidričevem pozimi prišlo do velikega osipa med nosilci igre, a lahko trener Slobodan Grubor z veseljem ugotovi, da do tega ni prišlo. Odšel je eden nosilcev igre, mladi vezist Dejan Petrović, ki je prestopil v dunajski Rapid in poskrbel za rekorden zaslužek v zgodovini Aluminija. Odšla sta tudi Anton Rogina in bočni branilec Stanley Amuzie, ki pa nista spadala med najpomembnejše nogometaše trenutno drugouvrščenega slovenskega prvoligaša, ki je za nameček pozdravil nove okrepitve.

Luka Štor je velika okrepitev napada Kidričanov. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Ekspresno se je iz Nemčije, kjer se ni uspel uveljaviti v tamkajšnjem drugoligašu slovitega imena Dynamu Dresdnu, vrnil Luka Štor, ki je s serijo zadetkov navduševal na začetku sezone in bil med najboljšimi strelci slovenske lige. Prišel je tudi levi bočni branilec Stipe Vrdoljak, ki je nazadnje igral za Koper v drugi slovenski ligi, ob njem pa je trener Aluminija pozdravil tudi srbskega vezista Miloša Šako, ki je v prvi polovici sezone v majici Rada nastopal v prvi srbski ligi, in mladega nogometaša Maribora Lovra Grajfonerja, ki je v prvem delu sezone v drugi slovenski ligi igral za ptujsko Dravo.

Spremembe v zimskem prestopnem roku:

Prišli: Luka Štor (Dynamo Dresden), Stipe Vrdoljak (Koper), Miloš Šaka (Rad), Lovro Grajfoner (Maribor).

Odšli: Dejan Petrović (Austria Dunaj), Anton Rogina (Fužinar), Stanley Amuzie (?)

Močno zdesetkana obramba na začetku drugega dela

Težava za Aluminij bo vsaj na prvi, že takoj zelo pomembni tekmi v Celju dejstvo, da bo njegov trener pogrešal kar nekaj pomembnih nogometašev. Ilija Martinović, ki med pripravami ni odigral niti ene tekme, je bil standarden član trdne obrambe Kidričanov v prvem delu sezone, a zdaj trenerju ne bo na voljo. Bojda zaradi tega, ker je nezadovoljen nad dejstvom, da dobrih iger ni unovčil z odhodom na bolje in je ostal v Sloveniji. Zagotovo pa bodo manjkali tudi branilca Nemanja Jakšič in Ivan Kontek, ki sta kaznovana, pa tudi napadalec Alen Kranjc, ki je poškodovan.

Status Ilije Martinovića je skrivnosten. Za Aluminij ne igra, čeprav je zdrav, a je še vedno njegov član. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Aluminij je v pripravljalnem obdobju sicer odigral šest tekem. Štirikrat je zmagal, dvakrat pa izgubil, a odgovor na vprašanje, ali bodo Kidričani tudi v drugem delu sezone tako dobri, kot so bili v prvem, bomo verjetno dobili šele takrat, ko bo šlo zares. Na prvih tekmah drugega dela sezone, ko jih po gostovanju v Celju čaka domača tekma z Rudarjem, gostovanje pri Bravu, potem pa že domači derbi z Olimpijo, ki so jo v tej sezoni v Kidričevem enkrat že premagali, gostovanje v Domžalah in tako naprej.