Aluminij se je zahvalil Hrvatu

Slovenski nogometni prvoligaš Aluminij in Nikola Leko sta se dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe, s tem pa je štiriindvajsetletni napadalni vezist postal prost igralec, so sporočili iz kluba iz Kidričevega.

Leko je v Kidričevo prišel julija 2018 in v rdeče-belem dresu zabeležil 46 prvenstvenih in devet pokalnih nastopov. Skupaj je v obeh tekmovanjih dosegel 15 zadetkov za rdeče-bele. Pred nadaljevanjem lanskega zaključka prvenstva si je poškodoval koleno.

"V Kidričevem sem bil dve leti in pol, želel bi se zahvaliti vsem soigralcem, s katerimi sem delil slačilnico. Hvaležen sem jim za vse slabe kot za vse dobre trenutke, saj so me prav te stvari naredile boljšo osebo. Prav tako bi se rad zahvalil vsem trenerjem in strokovnemu osebju, prav posebej bi se zahvalil fizioterapevtom in klubskemu zdravniku, ki so mi bili največja opora, ko sem si poškodoval koleno. Klubu želim vse najboljše pri izpolnjevanju ciljev, prav tako pa želim vsem igralcem vse dobro tako na osebni kot na nogometni poti," je za spletno stran kluba dejal Leko.

Aluminij je v Prvi ligi Telekom Slovenije predzadnji in ga v spomladanskem delu čaka boj za obstanek.

Preberite še: