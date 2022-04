Maribor ima vse v svojih rokah, Prosinečki razkril velik cilj

V mestu ob Dravi narašča šampionska evforija. Mariboru se nasmiha 16. naslov državnega prvaka. Odkar sta spomladi leta 2020 klub zapustila Darko Milanič in Zlatko Zahović, najtrofejnejši slovenski klub še ni osvojil lovorike. Zato je pričakovanje navijačev še toliko večje. Vijolice imajo šest krogov pred koncem tri točke prednosti pred Koprom, zato bo zadovoljstvo po zmagi nad Olimpijo, prvi v Ljudskem vrtu po skoraj petih letih, popolno šele v primeru, če bodo zvečer na stadionu pod Kalvarijo (začetek ob 20.15) osvojili tri točke tudi proti Radomljam.

''Evforijo je treba odmisliti,'' opozarja Radovan Karanović, ki se mu na krilih razigranega strelca Ognjena Mudrinskega (15 zadetkov) nasmiha prva trenerska zvezdica. Radomljane doživlja kot tekmeca, ki si želi igrati in lahko povzroča težave favoritom. ''Treba jim je nameniti dolžno pozornost,'' poudarja, kako bodo imeli njegovi varovanci opravka z zelo zahtevnim tekmecem, ki je tik pred tem, da si zagotovi zgodovinski uspeh, obstanek v prvoligaški druščini. Radomljani so se v zgodovini 1. SNL proti Mariboru pomerili 11-krat. Še nikoli niso zmagali, izgubili pa kar devetkrat. V Ljudskem vrtu je bil Maribor vselej boljši. Zmagal je petkrat, razlika v golih znaša 13:3, na zadnjih treh domačih tekmah proti Radomljam sploh ni prejel zadetka.

Naloga še zdaleč ni opravljena

Vratar Ažbe Jug je v tej sezoni v 30 nastopih, branil je vseh 2.700 minut, prejel natanko 30 zadetkov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Danes bi bilo vse drugo kot zmaga Karanovićeve čete veliko presenečenje, a se v taboru gostiteljev zavedajo, da jih čaka do proslavljanja tako želene ''kante'' še mukotrpnih 540 minut. ''Čaka nas šest finalnih, izjemno pomembnih tekem,'' pojasnjuje vratar Ažbe Jug in dodaja, kako naloga še zdaleč ni opravljena, saj je Koper nevarno blizu vrhu. Radomljani so spomladi, odkar so javno oznanili tesno sodelovanje s splitskim Hajdukom, še boljši kot jeseni.

Prednost pred zadnjeuvrščenim Aluminijem se iz kroga v krog veča (trenutno plus devet), želja kluba, ki mora domače tekme igrati v Domžalah, pa je še večja. Želijo zadržati osmo mesto in se izogniti dodatnim kvalifikacijam. Če bodo zvečer prekrižali načrte Mariboru, ne bodo osrečili le zveste navijaške skupine Mlinarje, ki bo svoje ljubljence bodrila tudi v Ljudskem vrtu, ampak tudi drugouvrščene kanarčke.

Zeljković ima na Športni park prijetne spomine

Zoran Zeljković je z Domžalami kot igralec občutil, kako je biti slovenski prvak. V tej sezoni bi lahko to občutil kot trener Kopra. Foto: Grega Valančič/Sportida Ko so Domžalčani spomladi padli v rezultatsko krizo in na zadnjih sedmih tekmah osvojili zgolj štiri točke, pri tem pa zaman čakali na zmago, so na lestvici zdrsnili v spodnjo polovico. Četrto mesto, ki bi ob uresničitvi scenarija, da bo pokalni naslov pripadel Koprčanom, še peljalo v Evropo, je oddaljen kar deset točk. Rumena družina zato že dalj časa razmišlja o drugem cilju, o pokalnem tekmovanju, ki prinaša bližnjico do Evrope. Domžalčane čaka v sredo polfinalno gostovanje pri Bravu, pred tem pa bodo izbranci Dejana Djuranovića, najverjetneje z dokaj kombinirano postavo, doma v soboto ob 15. uri pričakali še Koprčane.

To bi bila lahko voda na mlin Primorcem, ki si, če želijo ostati v boju za dvojno krono, ne smejo privoščiti neuspeha v mestu ob Kamniški Bistrici. Trener Zoran Zeljković ima na Športni park v Domžalah prijetne spomine. Tu je proslavljal državni naslov v rumenem dresu, v tej sezoni pa predstavlja največje pozitivno presenečenje lige, saj z zasedbo, ki slovi po izjemno nevarnih napadalcih in domiselnih protinapadih, marljivo osvaja točke. Na zadnjih petih tekmah jih je zbral kar 13. Če bi zadržali zmagoviti niz, bi bila to tudi izjemna popotnica za četrtkov pokalni polfinale s Celjani.

Celjani in Šiškarji že z mislimi pri pokalu

Celjane čaka v četrtek gostovanje v polfinalu pokala v Kopru, Bravo pa bo v pokalnem tekmovanju dan prej v polfinalu gostil Domžale. Foto: Grega Valančič/Sportida V knežjem mestu se obeta spopad ekip, ki se jima v prvenstvu obeta uvrstitev v sredino razpredelnice, povsem drugače pa je v pokalu, kjer bi se lahko nenazadnje pomerili tudi v finalu! Celjani, ki so lani v igralski kader vložili veliko denarja, ne bi skrivali nezadovoljstva, če si v tej sezoni ne bi priigrali Evrope. V pokalu, ki ga je Simon Rožman v karieri že osvajal (tako z Domžalami kot tudi z Rijeko), bi se jim lahko posrečilo. Ker pa jih v četrtek čaka spopad z neugodnim Koprom, za nameček pa še gostovanje na Bonifiki, kjer so nedavno v boju za točke izgubili z 1:3, bodo skušali v celjskem taboru narediti vse, da bi ''izziv sezone'' pričakali čim bolj pripravljeni, a tudi spočiti.

Podobno velja za mladi ljubljanski klub, ki v prvi ligi povzroča Celjanom veliko težav. Ima boljše razmerje medsebojnih tekem (pet zmag, trije remiji in trije porazi). Na zadnjih šestih tekmah je premagal Celjane kar petkrat! Ker pa čaka zgodovinski izpit tudi Bravo, saj bo v sredo v svojem prvem polfinalu pokala gostil Domžale, velja na stadionu Z'dežele pričakovati na delu postavi, v katerih bi se lahko najboljši posamezniki iz obeh klubov načrtno preselili na klop. Pri gostiteljih bosta morala zaradi kazni tekmo preskočiti Tomislav Tomić in Žan Medved.

Prosinečki je pogrešal Nukića

Olimpija je pod vodstvom Roberta Prosinečkega ostala praznih rok na sobotnem večnem derbiju v Mariboru, po katerem se je zaostanek za vijolicami povišal na −10. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ko je prišel v Ljubljano ''gasit požar'' Robert Prosinečki, so si v vodstvu Olimpije meli roke. Vrnil se je legendarni Hrvat, ljubljenec občinstva, ki v nogometnem svetu uživa izjemen ugled. Z njegovo pomočjo so želeli zeleno-beli spremeniti slog igre, ponuditi navijačem bolj všečen, napadalno usmerjeni nogomet, hkrati pa ostati v boju za naslov prvaka in iz kroga v krog polniti tribune stoženskega stadiona. Čeprav Olimpija na zadnjem večnem derbiju ni prikazala slabe predstave in pokazala več od Maribora, pa je nesrečno (kapetan Timi Max Elšnik je malo pred zmagovitim zadetkom Ognjena Mudrinskega po izjemnem strelu z razdalje zatresel okvir vrat) ostala brez točk (0:1). S tem pa slabe volje v ljubljanskem taboru še ni bilo konec.

Zaradi nešportnega obnašanja in divjanja navijačev je Olimpija prejela ostro kazen. Tako bo morala v soboto pričakati Tabor pred praznimi tribunami. Trener Prosinečki bo tako svojo drugo domačo tekmo v Ljubljani vodili brez prisotnosti navijačev. Dvoboj bo spominjal na tiste, ki so bili odigrani v obdobju največje epidemije covid-19. Zmaji bodo prvič, odkar jih vodi novi trener, lahko računali na pomoč najboljšega strelca Mustafe Nukića (deset zadetkov). ''Morda bi bilo na večnem derbiju drugače, če bi bil v kadru tudi Nukić. Precej smo ga pogrešali, veselim se njegove vrnitve,'' je nekdanji zvezdnik svetovnega nogometa prepričan, da bo 31-letni Ljubljančan predstavljal dobrodošlo okrepitev proti Taboru.

V postavo Olimpije se po odsluženi kazni vrača Mustafa Nukić, ki bi lahko predstavljal veliko nevarnost za vratarja Tabora Jana Koprivca. Klemen Nemanič bo pri Sežančanih zaradi kazni preskočil dvoboj. Foto: Grega Valančič/Sportida

Obeta se trenerski obračun med nekdanjima soigralcema pri Olimpiji, Prosinečkim in Dušanom Kosićem. Ostala sta prijatelja, v soboto pa se bosta potegovala za svoje cilje. Zmaji želijo zadržati tretje mesto in si priigrati Evropo, Kraševci pa napadajo osmo mesto, ki zagotavlja neposreden obstanek med elito. ''Pred nami je šest derbijev za Evropo. Na vseh želimo zmagati,'' sporoča Prosinečki, ki je pred leti vodil tudi izbrano vrsto Bosne in Hercegovine. Njen dres je v karieri nosil tudi Tino Sven Sušić, nekdanji as splitskega Hajduka, ki je za BiH zaigral tudi na SP 2014, v obdobju, ko je bil selektor Prosinečki, pa ni dočakal priložnosti. Nečak slovitega Safeta Sušića bi lahko krstni nastop v 1. SNL dočakal prav v praznih Stožicah.

Gostje bodo pogrešali kaznovanega Klemna Nemaniča. Zanimivo je, da se, odkar igrata Olimpija in Tabor v 1. SNL, niti en njihov dvoboj ni končal brez zmagovalca. Osemkrat so bili uspešnejši zmaji, trikrat pa češnjice.

Aluminij letos sploh še ni zmagal

Vratarja Aluminija Luko Janžekoviča bi lahko v Murski Soboti čakalo veliko dela. Ko je nazadnje gostoval v Fazaneriji, je prejel tri zadetke (2:3). Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Po velikonočni nedelji, ko bodo slovenske prvoligaške zelenice mirovale, bosta za sklepno dejanje 31. kroga v ponedeljek poskrbela Mura in Aluminij. Prvak teoretično še ni rekel zadnjega v boju za naslov prvaka. Za vodilnim Mariborom zaostaja 12 točk, ker pa je do konca sezone le še šest krogov, bi potreboval za ponovitev lanskoletnega podviga več kot čudež. Črno-belim pa vseeno ne manjka motivov. Želijo se uvrstiti v Evropo, ki jim je v jesenskem delu podarila toliko lepega in hkrati napolnila klubsko blagajno.

Na četrtem mestu dihajo za ovratnik Olimpiji, v Fazanerijo pa prihaja, vsaj na papirju, najslabši slovenski prvoligaš. Tako se spopadajo z vlogo favorita. Trener Mure Damir Čontala ne bo mogel računati na pomoč kaznovanega Jana Gorenca, gostujoči strateg Robert Pevnik pa se zaveda, kako bo moral nujno začeti zmagovati, če se želi približati Taboru. Na petih tekmah, odkar je prevzel vodenje članskega moštva Kidričanov, še ni zmagal. Trikrat je remiziral, dvakrat izgubil, Aluminij pa se vse bolj spogleduje z izpadom v drugo ligo, kjer je nazadnje nastopal leta 2016.

1. SNL, 31. krog: Petek, 15. april:

20.15 Maribor – Radomlje Sobota, 16. april:

15.00 Domžale – Koper

17.30 Celje – Bravo

20.15 Olimpija – Tabor Ponedeljek, 18. april:

17.30 Mura – Aluminij