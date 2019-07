Za konec Ofema šesto mesto rokometašev

V azerbajdžanski prestolnici Baku se danes končuje 15. poletni olimpijski festival evropske mladine (Ofem). Mladi slovenski rokometaši so zadnji dan tekmovanja izgubili z Islandci in tako končali na končnem 6. mestu. Judoisti so medtem tekmovali na tekmi mešanih ekip, a so izgubili že v prvem krogu.

Tekma za 5. mesto med Slovenijo in Islandijo je bila v prvem polčasu izenačena. Islandci so že na začetku drugega polčasa prevzeli pobudo in sredi drugega dela igre vodili za štiri gole. Nato so samo še povečevali prednost in tekma se je končala z izidom 24:17 v korist mladih islandskih rokometašev. Na turnirju je sicer tekmovalo osem ekip.

Že dopoldne so se v tekmi mešanih ekip pomerili slovenski judoisti, a so jih že v prvem krogu po izenačenem boju porazili Italijani.

Tako je 63 slovenskih športnikov zaključilo tekmovanja na letošnjem Ofemu. Domov odhajajo z medaljo atleta Vida Botolina, ki je bil v petek tretji v teku na 3000 m.

Festival, na katerem je sodelovalo okoli 3600 športnikov in njihovih spremljevalcev, se bo sklenil z večerno zaključno slovesnostjo v Kristalni areni. Mladi športniki iz Slovenije pa se bodo v domovino vrnili v nedeljo zvečer.

