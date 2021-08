Trtnik kljub porazu zadovoljen z igro ob paraolimpijskem prvencu

Za Trtnika, novinca na največjih tekmovanjih za športnike invalide, nastop v Tokiu ni bil le prvi slovenski na teh igrah, pač pa tudi njegov prvi paraolimpijski. A kljub porazu proti Kitajcu, ki je med favoriti v tej kategoriji in tudi četrti nosilec, na koncu ni bil nezadovoljen.

"Res sem pozitivno presenečen. Vzdušje je super, že na treningih sem videl, da je dvorana super, žogice odskakujejo odlično, mi je pa na tej tekmi malo zmanjkalo," je po svojem nastopu dejal Trtnik.

Začetka prvega in drugega niza sta bila sicer zelo dobra, saj je Slovenec obakrat povedel. Potem je njegov kitajski nasprotnik pobegnil, povedel z 8:6 in 9:7 v prvem nizu, kar je Trtniku še uspelo skoraj izničiti, toda po znižanju na 9:10 je nazadnje le slavil Keli.

Podobno je bilo v tretjem: Trtnik je po dobrem začetku zaostal, ob izidu 6:10 za tekmeca se je zdelo, da nima več pravih možnosti. A je uprizoril še eno vrnitev, ubranil tri zaključne žogice za 9:10, potem pa se je niz vendarle končal tako kot prvi.

"Prva dva niza sta bila zelo napeta. V tretjem je pri kakšni točki 'odšla' glava, sicer bi se lahko končalo drugače. Če bi dobil nekaj točk, bi bilo mogoče drugače," je prvi dvoboj podoživel Trtnik.

V tretjem nizu je bil nato Keli le premočan in je zmagal zanesljivo z 11:6.

Foto: Vid Ponikvar

"Skušal sem biti čim bolj miren"

O kakšni tremi pred začetkom pa pri Trtniku ni bilo govora: "Vedel sem, da jo bo bolj čutil on, ker je bil favorit. Skušal sem biti čim bolj miren in zbran in na začetku je to delovalo. Pričakoval sem njegovo igro, že na treningu sem videl, da ima res dobre udarce. To se je tudi zgodilo pri teh pomembnih točkah, recimo pri 9:9. Tudi trener mi je svetoval, da ne grem na moč, ampak da ostanem pametno v igri."

Z nastopom Trtnika je bil zadovoljen tudi trener Ožbej Poročnik. Tudi on je izpostavil, da se je novinec na igrah pogumno lotil favoriziranega tekmeca, pa tudi strahu pred prvim nastopom ni bilo.

"Ni bilo opaziti nobene treme. Igral je tako, kot sva se dogovorila. S prvim nastopom proti zelo dobremu Kitajcu sem več kot zadovoljen. Treme pri njem nisem začutil, sem mu pa povedal, kako naj se s tem spoprime," je nastop ocenil Poročnik.

V četrtek bo imel edini slovenski namiznoteniški igralec na igrah prost dan, v petek pa ga dopoldne po tokijskem času oziroma že ponoči po slovenskem čaka še dvoboj s tretjim članom te predtekmovalne skupine, Japoncem Katsuyoshijem Yagijem. Prva dva iz vsake skupine se bosta nato prebila v četrtfinale.

"Gre za drugačnega igralca, kajti na backhand strani igra s 'softom'. Igra bo drugačna, ampak bo akcija. Rezultatskega pritiska ni. Želimo pa pokazati najboljšo izdajo Luke," pa je pred petkovim drugim dvobojem napovedal Poročnik.