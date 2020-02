"Danes pišemo zgodovino. Tja, kjer je doma, se je vrnil za olimpijsko gibanje zelo pomemben dokument," je ob tem povedal predsednik MOK Thomas Bach, ki je dokument dobil iz roke Ališerja Usmanova. Ruskega oligarha, ki v športnem svetu še zdaleč ni neznanka, saj je bil v preteklosti delni lastnik londonskega nogometnega kluba Arsenal, prejšnji mesec pa je kupil pravice imena stadiona Everton, ki ga bodo Liverpoolčani gradili v bližnji prihodnosti.

"Pierre de Coubertin je imel vizijo o enotnosti v svetu in športu, ki ga ne bosta ločila nobena vojna in nikakršni takšni in drugačni nesporazumi. Verjamem, da je olimpijski muzej pravi prostor za ta zelo pomemben dokument," pa je ob tem povedal radodarni ruski milijarder, ki je 14 strani dolg dokument kupil decembra lani na dražbi v New Yorku.

Thomas Bach in Ališer Usmanov sta cenjeni dokumentu prvič pokazala v javnosti:

Pierre de Coubertin’s historic founding text finds its home at The @OlympicMuseum in Lausanne The donor is revealed as Alisher Usmanov, President of the International Fencing Federation @FIE_fencing. pic.twitter.com/lpyxPqGSbU