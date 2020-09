Proračun za šport več kot tri milijone nižji

Na seji izvršnega odbora (IO) Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) so med drugim govorili o financiranju športa iz državnega proračuna, o kriterijih za nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu in kandidaturi Maribora za izvedbo olimpijskega festivala evropske mladine (Ofem) leta 2023.

Osnovno merilo za nastop na OI so kriteriji Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), ki so nastali na podlagi predlogov mednarodnih panožnih zvez. Kvalifikacijsko obdobje za igre v Tokiu bo potekalo do 29. junija 2021, igre pa bodo potekale od 23. julija do 8. avgusta.

Slovenski kandidati so razvrščeni v tri kategorije, na prvi ravni so tisti, ki imajo možnost osvojitve medalje ali uvrstitve v finale. Na drugi so vsi, ki lahko pridejo na OI med prvo šestnajsterico oziroma v prvo tretjino med posamezniki in v prvo polovico v ekipni konkurenci. Na zadnji, tretji ravni, so tisti, ki imajo možnost uvrstitve v olimpijsko reprezentanco.

Ta čas je na seznamu kandidatov 67 športnikov in 49 športnic (skupaj 116) v 26 različnih športnih panogah, v atletiki (11), boksu (1), ritmični (1) in športni gimnastiki (3), golfu (1), jadranju (3), judu (9), kajakaštvu na mirnih (4) in divjih vodah (7), karateju (2), cestnem (7) in gorskem kolesarstvu (1), košarki (12), košarki 3X3 (4), lokostrelstvu (1), namiznem tenisu (4), odbojki na mivki (4), športnem plezanju (6), bazenskem plavanju (8) in plavanju na dolge proge (1), rokoborbi (1), rokometu (14), strelstvu (6), teakwondoju (1) in tenisu (4).

Potrdili so ustanovitev Nacionalnega olimpijskega inštituta za šport za zagotavljanje strokovne podpore vrhunskim športnikom za kvalifikacije in nastope na velikih mednarodnih tekmah. Imel bo med drugim centralni arhiv podatkov, sistematičen pristop do meritev, lažji pa bo tudi prenos znanja med posameznimi strokovnjaki in skupinami tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. Osnovne storitve bodo skrb za telesno in psihično pripravo, zdravstveno varstvo, biomehanika, diagnostika, pomoč pri športni prehrani ter aplikativne raziskave in razvoj.

Maribor bo kandidiral za organizacijo Ofem. Foto: OKS

Predstavili so kandidaturo Maribora za izvedbo Ofema, predvidoma med 23. in 29. julijem leta 2023. Evropski olimpijski komite bo potrjeval organizatorja novembra letos.

Okrog 4000 udeležencev med 15. in 18. letom starosti se bi na 14 prizoriščih merilo v 12 športih. Novih športnih objektov v štajerski prestolnici ne bodo gradili. Prihodnje leto bodo začeli z obnovitvenimi deli na obstoječih, največja investicija bo posodobitev dvorane Tabor, stala bo osem milijonov evrov, ostale investicije pa dobrih 2,6 milijona.

Prvi takšen festival je potekal leta 1991 v Bruslju, Slovenija pa je ta dogodek v zimski izvedbi gostila leta 2003 na Bledu.

Na področju športa s predlogom rebalansa državnega proračuna ni prišlo do nižanja proračunskih sredstev za izvajanje programov, tako kot v veljavnem proračunu bo v letnem programu športa (LPŠ) na voljo 15.722.000 evrov. Že prej se je znižal proračun za šport za 3.278.000 evrov; iz proračuna so bile črtane skoraj vse investicije.

"Računov v našem športu ne bomo ponarejali, zato predlagamo, da se v pravilnik umesti člen." Foto: Vid Ponikvar

"Najbolj pereča je trenutno poraba sredstev iz aktualnega LPŠ. Ker večine tekmovanj na mednarodni ravni ni bilo po trenutnih pravilih za ta namen predvidenih sredstev ni mogoče porabiti. Računov v našem športu ne bomo ponarejali, zato predlagamo, da se v pravilnik umesti člen, da se lahko del sredstev iz letošnjega LPŠ porabi tudi naslednje leto. Fundacija za šport je to že sprejela in bo možno črpati sredstva do sredine 2021," je uvodoma izpostavil predsednik OKS Bogdan Gabrovec.

Janez Sodržnik je pojasnil, da potekajo zadnje priprave na praznovanje dneva slovenskega športa, ki ga bomo v Sloveniji kot praznik prvič obeleževali 23. septembra, kar bo tudi prvi dan evropskega tedna športa.

Preberite še: