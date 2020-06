Prireditelji OI se soočajo z gromozanskimi težavami pri preurejanju iger

Prireditelji poletnih olimpijskih iger v Tokiu, ki so bile po pandemiji novega koronavirusa prestavljene na drugo leto, vseskozi iščejo načine za racionalizacijo in poenostavitev iger. Mestna guvernerka Yuriko Koike je že namignila, da bodo odprtje in zaključek iger izpeljali v skrajšanem programu ter omejili število gledalcev v dvoranah.

Preložitev letošnjih iger na drugo leto je japonskim prirediteljem povzročila številne sive lase na finančnem in organizacijskem področju, po najbolj črnem scenariju in ob morebitnem drugem valu izbruha epidemije novega koronavirusa pa bodo športne igre v deželi vzhajajočega sonca, ki so predvidene od 23. julija do 8. avgusta 2021, zagotovo odpovedane.

Japonski prireditelji so že pred časom sporočili, da bodo igre odpovedali, če koronavirusna pandemija prihodnje leto ne bo pod nadzorom in do takrat še ne bodo našli učinkovitega cepiva. Doslej so bili največji športni dogodki na svetu odpovedani le med prvo in drugo svetovno vojno, ko so odpadle poletne igre v Berlinu 1916, Tokiu 1940 in Londonu 1944 ter zimske v Cortini d'Ampezzo 1940 in Sapporu 1944, piše STA.

Thomas Bach je prejšnji mesec dejal, da bodo igre v Tokiu na sporedu prihodnje leto ali pa jih sploh ne bo, pri tem pa odločno zavrnil, da je cepivo za novi koronavirus predpogoj za organizacijo športnega dogodka. Foto: Reuters

Cepivo ne bo predpogoj

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach je prejšnji mesec dejal, da bodo igre v Tokiu na sporedu prihodnje leto ali pa jih sploh ne bo, pri tem pa odločno zavrnil, da je cepivo za novi koronavirus predpogoj za organizacijo športnega dogodka.

Nekateri japonski mediji so pred dnevi zapisali, da se prireditelji soočajo z gromozanskimi težavami pri preurejanju iger na vseh ravneh, v želji po racionalizaciji stroškov pa bodo močno oklestili predviden program odprtja in zaprtja iger ter zmanjšali dovoljeno število gledalcev v dvoranskih športih.

Časnik Yomiuri Shimbun je senzacionalno zapisal, pri tem se je skliceval na neimenovane vire, da bodo morali prav vsi akreditirani udeleženci iger, uradniki in celo gledalci na samih prizoriščih opraviti test na novi koronavirus.