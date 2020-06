Vaterpolske kvalifikacije za Tokio šele leta 2021

Mednarodna plavalna zveza (Fina) je sporočila, da bodo vaterpolske kvalifikacije za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, ki so jih prestavili na drugo leto, na sporedu med 14. in 21. februarjem prihodnje leto v Rotterdamu.

Na poletne olimpijske igre v deželo vzhajajočega sonca med 23. julijem in 8. avgustom 2021 so se že prebili vaterpolisti iz Srbije, Italije, Španije, Madžarske, ZDA, Avstralije, Južnoafriške republike, Kazahstana in Japonske, prosta pa so še tri mesta.

V Rotterdamu bo februarja prihodnje leto nastopilo dvanajst izbranih vrst. Za olimpijsko vozovnico se bodo potegovali Nizozemska, Črna gora, Hrvaška, Grčija, Rusija, Nemčija, Gruzija, Romunija, Turčija, Francija, Kanada in Brazilija.

Na zadnjih olimpijskih igrah v Rio de Janeiru 2016 so zlato kolajno osvojili Srbi, ki so v velikem finalu premagali Hrvate z 11:7, v malem finalu pa so bili Italijani boljši od Črnogorcev z 12:10.