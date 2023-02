Pariška županja in nordijske države proti nastopu ruskih športnikov na OI

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pariška županja Anne Hidalgo: Ne bomo spremljali države, ki napada drugo, in se pretvarjali, da ne obstaja. Foto: Guliverimage

Anne Hidalgo je še prejšnji mesec dejala, da bi lahko ruske športnice in športniki na olimpijskih igrah tekmovali pod nevtralno zastavo, da ne bi prikrajšali športnikov za tekmovanje.

Disidenti v begunski olimpijski ekipi?

Danes je za francoske medije dejala, da je bilo njeno prejšnje stališče "nespodobno, saj nevtralna zastava v resnici ne obstaja". A je dodala, da bi moral obstajati prostor za disidentske Ruse, ki želijo nastopati pod begunsko zastavo.

Po njenih besedah bi to bili športniki, ki ne podpirajo Vladimirja Putina pri njegovi agresiji. Stališča do beloruskih športnic in športnikov županja ni podala.

Begunska olimpijska ekipa je sicer prvič nastopila na OI v Riu de Janeiru 2016, kjer jo je sestavljalo deset športnikov iz Sirije, Etiopije, Južnega Sudana in Demokratične republike Kongo.

Po prepovedi Svetovne protidopinške agencije (Wada) so Rusi na OI v Tokiu 2021 in na zimskih igrah v Pekingu 2022 lahko tekmovali pod zastavo Ruskega olimpijskega komiteja. A tudi s tem se pariška županja ne strinja.

"Te možnosti ne podpiram, saj bi se mi zdela popolnoma nespodobna. Ne bomo spremljali države, ki napada drugo, in se pretvarjali, da ne obstaja," je dodala Hidalgo.

Proti tudi združenje nordijskih držav

Danes so se pri nasprotovanju udeležbi ruskih in beloruskih športnic in športnikov na OI skupno pridružili tudi olimpijski komiteji petih nordijskih držav.

"Razmere v zvezi z vojno v Ukrajini se niso spremenile. Zdaj ni pravi čas za razmišljanje o njihovi vrnitvi; to je naše stališče," so v skupni izjavi zapisali švedski, norveški, danski, finski in islandski komiteji.

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je prejšnji mesec sporočil, da preučuje poti, ki bi ruskim in beloruskim tekmovalcem omogočila udeležbo v Parizu. Ukrajina se je na to napoved odzvala z izjavo, da bo razmislila o bojkotu iger.

Mok je tudi edini, ki bo odločal o tem, kdo bo lahko tekmoval na OI.

