Namesto McDonald'sa Michelinove zvezdice: kaj jedo olimpijci?

Prireditelji olimpijskih iger v Parizu, kjer nekaj tekmovanj že poteka, uradno pa se bo največji športni dogodek leta slavnostno odprl v petek, so se potrudili, da bodo imeli športnice in športniki v impozantni menzi v olimpijski vasi na voljo kar se da zdrave obroke. Iz ponudbe so po več letih izključili celo verigo hitre prehrane McDonald's, ki je sicer eden glavnih pokroviteljev iger. Nadomestili so ga s ponudbo bolj sveže in bolj kakovostne hrane, za to skrbijo tudi francoski kuharji, ki se lahko pohvalijo z znamenitimi Michelinovimi zvezdicami. A padla je tudi že prva javna kritika.

Olimpijske igre v Parizu želijo biti kar se da zelene in v prehrani športnic in športnikov tudi kar se le da zdrave. Po podatkih Mednarodnega olimpijskega komiteja bo na igrah sodelovalo približno 10.500 športnikov, v to številko pa niso zajeti njihovi trenerji in podporno osebje.

Med najbolj priljubljenimi ostajajo klasike

Vsi stanovalci olimpijske vasi pa morajo jesti in v glavni jedilnici bodo zanje dnevno pripravili 40 tisoč obrokov, od teh pa okoli 1.200 tudi izpod rok štirih francoskih kuharskih mojstrov, katerih restavracije se lahko pohvalijo z znamenitimi Michelinovimi zvezdicami, je za britanski Telegraph razložil Philipp Würz, vodja za hrano in pijačo na igrah.

Vsaka reprezentanca je lahko podala tudi svoje prehranske zahteve, a so prireditelji ponosni, da lahko stanovalcem olimpijske vasi nudijo tipično francoske poslastice z obveznimi rogljički, na dan pa bodo spekli vsaj 800 svežih baget. Meniji v glavni jedilnici so razdeljeni v štiri večje kategorije, še poročajo mediji, na francosko, afriško-karibsko, azijsko in svetovno. Med najbolj priljubljenimi pa po besedah Würza ostajajo klasike, piščančji file, losos in pica margarita.

30 odstotkov menija je rastlinskega izvora

Francoski predsednik Emanuel Macron si je privoščil klasiko, košček pice margarite. Foto: Reuters Na splošno pa so poskušali v jedilnike umestiti kar se da veliko brezmesnih jedi. 30 odstotkov menija je rastlinskega izvora, živila pa 80-odstotno francoska, 25 odstotkov hrane pa izvira iz radija 200 kilometrov okoli Pariza, se je še pohvalil šef prehranjevanja v olimpijski vasi. Kjer se le da, so meso nadomestili z rastlinsko hrano. Bolj zdravim trendom so se posvetili po tem, ko se je izkazalo, da je na olimpijskih igrah v Londonu leta 2012 kar 20 odstotkov prehrane športnikov predstavljala ponudba iz McDonaldsa. "Zdaj je jedilnik veliko bolj zdrav. Brez McDonald'sa, brez piščančjih 'nagcev' in z več sveže hrane," je še dejal Würz.

Glavna menza v olimpijski vasi je odprta 24 ur na dan, vse dni v tednu, kar je odlična novica za športnike, ki bodo tekmovali in vadili zunaj običajnih ur obrokov. Vzamejo si lahko tudi hrano za s seboj v petih različnih kioskih. Obstaja tudi ločeno manjše restavracijsko dvorišče, kjer so francoski kuharski mojstri, kot je Amandine Chaignot. Vsak dan je na voljo 40 različnih obrokov iz vsake od štirih regij s sadjem, sladicami in veliko lokalnega francoskega kruha. Športnikom je na voljo tudi bife s toplo hrano, solatni bar in ločen žar.

Usaina Bolta v Pekingu reševali McDonald'sovi piščančji 'nagci'

Usain Bolt se je v Pekingu zanašal na McDonald's. Foto: Guliverimage Kioski s hitro prehrano so tako v prestolnici kulinarične velesile Francije potisnjeni vstran, a jih utegne marsikdo pogrešati. Jamajški sprinterski superzvezdnik in svetovni rekorder v tekih na 100 in 200 metrov Usain Bolt je denimo v svoji avtobiografiji opisal, kako se je na igrah leta 2008 v Pekingu, na katerih je osvojil tri zlate kolajne, zanašal na McDonald'sove piščančje 'nagce'.

Po prihodu na Kitajsko je poskusil lokalno kitajsko hrano, a hitro ugotovil, da je ta v Pekingu povsem drugačna, kot je drugje po svetu. Ni mu dobro obležala v želodcu, zato se je v skrbi, da ohrani kar se da dobro počutje pred tekmami življenja, oprijel edine preverjene možnosti, standarda hitre prehrane. "McDonald'sovi 'nagci' mi preverjeno ne delajo nobenih težav, zato sem jih v Pekingu jedel za zajtrk, kosilo in večerjo," je zapisala atletska legenda.

Padla je prva kulinarična kritika

Za zdaj so športniki s ponudbo hrane v pariški olimpijski vasi zadovoljni, padla pa je že prva manjša javna kritika. Ameriška telovadka filipinskega rodu Aleah Finnegan je na omrežju Tik Tok objavila videoposnetek iz menze, pohvalila pestro ponudbo hrane, a dodala, da je bila za njen okus vseeno premalo začinjena. V velikanski jedilnici obstaja predel z začimbami, a ker je zdaj gneča v olimpijski vasi že precejšnja, je treba za dodatke čakati v dolgi vrsti.

A glede na to, da je Finneganova filipinskega rodu, šola pa se na univerzi v Baton Rougeu na jugu Združenih držav Amerike, so njeni standardi glede dobro začinjene hrane izjemno visoki, so zapisali v ameriških medijih. Če bi denimo vprašali britanske športnike, bi ti najbrž zatrdili, da je hrana preveč začinjena, so se še poigrali s stereotipi o nacionalnih kulinaričnih preferencah.

Preberite še: