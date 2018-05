Mok potrdil vsa prizorišča za igre v Tokiu #video

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je danes potrdil vsa prizorišča naslednjih olimpijskih in paraolimpijskih iger v Tokiu 2020. Vseh skupaj bo 43, med njimi pa je večina že zgrajenih, saj gradnja poteka le še na osmih predvidenih prizoriščih.

Foto: Guliver/Getty Images

Nedavno je Mok pri zadnji kontroli še imel pripombe zaradi nekaterih prizorišč nogometnega turnirja, zdaj so Japonci, že več kot dve leti pred začetkom iger, uredili tudi to.

Od 43 prizorišč bo 25 povsem novih, zgrajenih samo za igre, na osmih dela še potekajo. Preostalih 18 prizorišč Japonci že imajo, na nekaterih pa ta čas še potekajo obnovitvena dela, takšnih objektov oziroma prizorišč je v japonski prestolnici deset.

Japonci so sicer v prvotnih načrtih predvideli še dodatna tri nova prizorišča, ki pa so se jim pozneje v dogovoru z Mokom odpovedali, s čimer so privarčevali 200 milijard jenov oziroma 1,5 milijarde evrov.