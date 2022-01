Kitajci dva tedna pred olimpijskimi igrami spet uvedli analno testiranje na covid-19

Kitajske oblasti so med stanovalci bloka, kjer so zasledili prvi primer okužbe z omikronom, odredili analno testiranje na covid-19.

Kitajske oblasti so med stanovalci bloka, kjer so zasledili prvi primer okužbe z omikronom, odredili analno testiranje na covid-19. Foto: zajem zaslona

Dva tedna pred začetkom zimskih olimpijskih iger v Pekingu so kitajske oblasti znova uvedle analno testiranje na covid-19, ki naj bi bilo bolj učinkovito kot že ustaljen odvzem brisa iz grla ali nosu. Poteza je zbudila val zgražanja, poroča New York Post. Invazivno in neprijetno testiranje je za zdaj doletelo zgolj prebivalce bloka, v katerem so našli prvi primer okužbe z omikronom.

V Pekingu so do nedavnega živeli precej sproščeno življenje. Razen aplikacije, s katero vstopajo v notranje prostore, in nošenja zaščitnih mask v zaprtih prostorih so večino ukrepov za zajezitev novega koronavirusa že odpravili. A situacija se je z izbruhom omikrona precej spremenila, poroča New York Post.

Hitra reakcija

Prvi primer okužbe z omikronom so v Pekingu zasledili 15. januarja, v naslednjih dneh pa še nekaj deset. Ker so kitajske oblasti hitro nalezljiv virus želele zatreti v kali, so v predelu, kjer so virus zasledili, uvedle strogi lockdown. To pa ni vse.

Kot poroča dnevnik The Beijing News, bo 27 stanovalcev bloka, v katerem so odkrili prvi primer okužbe z omikronom, ki je najbolj nalezljiva različica novega koronavirusa, v prihodnjih dneh moralo opravljati analno testiranje na covid-19, saj je po mnenju kitajskih pristojnih služb ta način bolj učinkovit. Test se izvede tako, da se vatirana paličica vstavi v danko, zarotira in pošlje na nadaljnjo analizo.

Foto: Guliverimage

Kitajski strokovnjaki so tak postopek invazivnega in neugodnega testiranja zagovarjali že februarja lani, a so ga zaradi kritik opustili. Trdijo, da so sledovi covid-19 v teh vzorcih vidni precej dlje kot pri testiranju skozi nos ali grlo.

Japonci so že pozvali k ukinitvi takšnega testiranja, saj da to med nekaterimi njihovimi potniki vzbuja psihološki nemir.

Zimske olimpijske igre v Pekingu bodo trajale mod 4. do 20. februarja 2022. Na slovesnosti ob odprtju in tekmah bodo lahko prisotni zgolj povabljenci.