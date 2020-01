Kdo bo koga? Barcelona, Salt Lake City in Sapporo kandidati za ZOI 2030.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španska Barcelona s Pireneji, japonski Sapporo in ameriški Salt Lake City so že izrazili pripravljenost za organizirajo zimskih olimpijskih iger leta 2030, so na današnjem zasedanju izvršnega odbora Mednarodnega olimpijskega komiteja v Lozani razkrili organizatorji.