V gosteh pri županu, ki je že pred 37 leti sodeloval na paralimpijskih igrah

Že začetek pred vrtcem Bambi v Šmartnem je bil veličasten: ob spremljavi najmlajših, ki so narisali zastavice z olimpijskimi motivi in mahali karavani, je peterica motoristov iz MK Packenstein zajahala svoje dvokolesnike, na sredino ceste pa so postavili oldtajmerja kabrioleta znamke triumph, v katerem je z baklo sedel naš legendarni nogometni trener Bojan Prašnikar. Pisana karavana je odhrumela do igrišča pri osnovni šoli poleg stadiona NK Šmartno, torej skorajda na Prašnikarjevo dvorišče, saj je prvi nosilec bakle domačin s hišo tik ob stadionu. Naš nekdanji nogometni selektor je baklo predal podžupanu Janku Avberšku, nato pa se je ob igrišču poslovil od hčerke Lare Prašnikar, naše nogometne reprezentantke, ki se je morala prav danes zglasiti v Frankfurtu, kjer je njen klub Eintracht začel s pripravami na novo sezono. Po nagovoru podžupana so okoli igrišča z baklo tekli mladi nogometaši, pa malčki iz vrtca, taborniki iz roda Hudi potok, naša odlična smučarka Ana Drev in uspešni športnik invalid Aleš Povše.

Foto: Jan Gregorc/OKS

V Šoštanju je bilo glasno že pred prihodom bakle, saj je navzoče ogreval pihalni orkester Zarja, nato pa so po igrišču v športnem parku tekli paralimpijka Jolanda Belavič, igralka namiznega tenisa, pa uspešni domači atleti, košarkarji, odbojkarji, nogometaši, gasilci štirih okoliških prostovoljnih društev. Manjkal seveda ni niti šoštanjski župan Darko Menih, zagotovo eden izmed najbolj športno aktivnih županov v Sloveniji, nekdaj priznani športni delavec v Šoštanju in Topolšici tako v odbojki kot v plavanju in smučanju. Pravzaprav je Menih edini slovenski župan, ki se lahko pohvali z udeležbo na paralimpijskih igrah, saj je bil še v času nekdanje države v Los Angelesu 1984 in Seulu 1988 selektor jugoslovanske reprezentance v sedeči odbojki in se je z obojih iger vrnil s četrtim mestom.

Foto: Jan Gregorc/OKS

V Velenju je bakla še pred predajami ob jezeru spoznala dobršen del mesta, saj so jo gostitelji popeljali do Rdeče dvorane, sedeža občine pri Titovem spomeniku in Mestnega stadiona Velenje, k Visti, najnovejši infrastrukturni pridobitvi ob Velenjskem jezeru, pa so jo na kolesih popeljali velenjski rokometaši, državni prvaki. Nato je ob velenjski plaži sledilo kar 30 krogov s približno 60 nosilci bakle, vmes so se s katami predstavili člani Karate kluba Velenje, s glasbeno točko pa se je izkazala mlada pevka in športnica Katarina Pia Kremžar. Poleg ambasadorke projekta Slovenska bakla Urške Žolnir Jugovar sta zbrane pozdravila še direktor velenjske občinske uprave mag. Iztok Mori in prvi podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik. Med tekom številnih velenjskih športnikov in njihovih nadobudnih naslednikov je sponzor OKS-ZŠZ Coca Cola predstavil projekt recikliranje in ločenega zbiranja odpadkov tudi z mobilnimi enotami, ki pa bi v lepšem vremenu in posledično bolj polni plaži imele zagotovo več dela kot danes, ko je proti koncu prireditve v Visti začelo tudi deževati. Bakla je svojo odisejado v velenjski regiji zaključila na ladjici, ki jo je popeljala po Velenjskem jezeru.

Na svojo zadnjo delovno soboto bo bakla spoznavala občine Jezersko, Preddvor, Šenčur in Kranj, vmes pa se bo ustavila še na brniškem letališču, kjer bo na pot pospremila del naše olimpijske delegacije.