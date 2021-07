Slovensko podjetje, ki vam za prve slovenske olimpijske medalje povrne nakup

Če bi obstajale olimpijske igre v kakovosti zraka v naših domovih, bi slovensko podjetje Lunos kandidiralo za najvišja mesta na stopničkah. Slovenski specialisti za prezračevanje so v času olimpijskih iger v Tokiu za svoje kupce pripravili posebno akcijo, ki je ne gre spregledati. Tako kot sami skrbijo za svežino v naših domovih čez vse leto, bo prav svežina pomemben dejavnik odmevnih dosežkov naših olimpijcev. Za vsako osvojeno slovensko medaljo na OI bodo podarili prezračevalni sistem v vrednosti do 3.000 evrov. Vsi, ki boste kupili prezračevalni sistem Lunos v času OI v Tokiu, torej, od 23. julija do 8. avgusta, boste imeli možnost povračila celotne kupnine ali dela kupnine v višini od 1.000 do 3.000 evrov − če bo vaš nakup presegal ta znesek. Po končanih OI bodo izmed kupcev, ki so kupili njihov sistem v času OI, izžrebali toliko nagrajencev, kot bo slovenskih olimpijskih medalj.

Podjetje Lunos je znano po tem, da s številnimi akcijami med letom stopa naproti svojim strankam ter svoje vrhunske produkte ponuja po akcijskih cenah. V času olimpijskih iger bodo njihovi popusti povezani z uspešnostjo naših olimpijcev.

Ker podpirajo slovenske športnike na olimpijskih igrah v Tokiu, vam v tem času (23. julij−8. avgust) podarjajo kar 40-odstotni popust ob nakupu prezračevalnega sistema Lunos.

To pa še ni vse! Vsi, ki boste v času OI 2021 kupili prezračevalni sistem Lunos, boste sodelovali v žrebanju, s katerim vam lahko povrnejo kupnino v višini do 3.000 evrov!

Prva zlata medalja – izžreban bo kupec, ki mu Lunos vrne 3.000 evrov oz. celotno kupnino, če je bil znesek nižji od 3.000 evrov. Prva srebrna medalja – izžreban bo kupec, ki mu Lunos vrne 2.000 evrov oz. celotno kupnino, če je bil znesek nižji od 2.000 evrov. Prva bronasta medalja – izžreban bo kupec, ki mu Lunos vrne 1.000 evrov oz. celotno kupnino, če je bil znesek nižji od 1.000 evrov. Žrebanje bo potekalo po končanih olimpijskih igrah, kjer bomo izbrali zmagovalce med vsemi, ki ste kupili prezračevalni sistem Lunos v času olimpijskih iger 2021. *Pogoj za podelitev nagrad je, da slovenska ekipa na OI osvoji vsaj eno medaljo. Več v splošnih pogojih.

Močna slovenska zasedba – številni kandidati za medalje

V Tokio bo potovalo 54 slovenskih športnikov, med njimi so tudi številni kandidati za medalje. Košarkarska ekipa na čelu z Luko Dončićem šteje 12 igralcev, Slovenija pa v individualnih športih v Tokio pošilja še 43 potnikov, od tega 29 športnikov in 25 športnic. Več slovenskih športnikov lahko na Japonskem seže po odmevnih uvrstitvah.

V atletiki nas bodo zastopali: Maja Mihalinec Zidar, Tina Šutej, Maruša Mišmaš Zrimšek, Kristjan Čeh, Luka Janežič, Anita Horvat, Klara Lukan. V plavanju: Katja Fain, Janja Šegel, Martin Bau. V daljinskem plavanju: Špela Perše. V ritmični gimnastiki: Jekaterina Vedenejeva. V golfu: Pia Babnik. V cestnem kolesarstvu: Tadej Pogačar, Primož Roglič, Jan Polanc, Jan Tratnik, Eugenia Bujak. V gorskem kolesarstvu: Tanja Žakelj. V jadranju: Tina Mrak in Veronika Macarol (razred 470), Žan Luka Zelko (laser).

V judu bodo naše barve branili: Maruša Štangar, Kaja Kajzer, Tina Trstenjak, Ana Velenšek, Adrian Gomboc. V kajaku in kanuju na divjih vodah: Peter Kauzer (K1), Benjamin Savšek (C1), Alja Kozorog (C1), Eva Terčelj (K1). V kajaku in kanuju na mirnih vodah (2): Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman (K2 200 in 500 m). V košarki: Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Luka Dončić, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Luka Rupnik, Mike Tobey. V lokostrelstvu: Žiga Ravnikar (ukrivljeni lok). V namiznem tenisu: Darko Jorgič, Bojan Tokić, Deni Kožul in Peter Hribar. V športnem plezanju: Janja Garnbret, Mia Krampl. V strelstvu: Živa Dvoršak (zračna puška in malokalibrska puška trojni položaj). V panogi taekwondo: Ivan Trajković.

Foto: Aleš Fevžer

Kljub temu da ne gre za najštevilnejšo zasedbo doslej, pristojni v Olimpijskem komiteju Slovenije ocenjuje, da gre za eno od močnejših slovenskih reprezentanc v zgodovini. Možnosti za osvojitev slovenskih kolajn je kar veliko, v žezlu imamo v posamičnih športnih panogah mnogo posameznikov, ki, glede na aktualno formo, kandidirajo za najvišja mesta. Sicer pa so bile olimpijske igre vedno znane po tem, da so pisale unikatne zgodbe o uspehu presenečenj, tudi tistih športnikov, na katere pred igrami niso bili položeni največji upi za najboljša mesta.

Slovenija je sicer od leta 1991, ko se je podala na pot samostojnosti, nastopila na sedmih poletnih olimpijskih igrah in skupaj osvojila 23 medalj (pet zlatih, osem srebrnih in deset bronastih). Na zadnjih OI v Riu de Janeiru je osvojila štiri medalje (po eno zlato in bronasto ter dve srebrni) in je bila s sedmim mestom znova med najboljšimi desetimi državami na svetu po medaljah na milijon prebivalcev. S Trstenjakovo, Velenškovo in Kauzerjem so si sicer kar trije naši dobitniki odličij zagotovili nastope tudi v Tokiu.

Odločala bo tudi svežina Močno bomo stiskali pesti za vse naše športnike, ob tem pa jim ne želimo nalagati še dodatnega pritiska, pa vendarle − kateri so tisti, ki bi znali na olimpijskih igrah poseči po največjih mestih ter jim trenutna forma in tudi stavnice kažejo najbolje? Tu je seznam desetih kandidatov.

Kristjan Čeh

22-letni Kristjan Čeh, metalec diska, je najboljši slovenski atlet ta čas. Na svoje prve olimpijske igre se odpravlja z odlično popotnico. Kristjan Čeh je na 32. atletskem mitingu v Novem mestu v metu diska znova zmagal z izvrstno serijo in največjo daljavo 67,72 m. Še pred tekmo v Novem mestu je na evropskem atletskem prvenstvu do 23 let v Talinu ubranil naslov prvaka v metu diska. Slavil je z rekordom prvenstev, 67,48 m, in bil razred zase.

Foto: Peter Kastelic/AZS

Janja Garnbret

Olimpijske igre v Tokiu prinašajo boje za kolajne v štirih novih olimpijskih športih, pa tudi enem povratniku. Med novinci je tudi športno plezanje, glavna kandidatka za zlato pa Janja Garnbret. 22-letna Slovenka iz Slovenj Gradca lahko postane prva ženska z olimpijsko medaljo v športnem plezanju v zgodovini olimpijskih iger. Janja, ki je bila izbrana za slovensko športnico leta 2018 in leta 2019, je trenutno na vrhuncu svoje kariere in vso energijo ter treninge usmerja v Tokio. Olimpijske igre ji predstavljajo glavni cilj sezone, zato se svoje udeležbe na premiernem olimpijskem tekmovanju iz plezanja neizmerno veseli.

Foto: Guliverimage

Peter Kauzer

Za Petra Kauzerja, kajakaša na divjih vodah in srebrnega olimpijca iz Ria, bodo to že četrte zaporedne olimpijske igre. Bronasti kajakaš z zadnjega EP na tokratnih OI resda ni izrazit favorit za osvojitev medalje, a to jemlje kot prednost. Ne skriva, da bo tudi v Tokiu meril na sam vrh. Tokrat iz ozadja.

Foto: Nina Jelenc

Košarkarska reprezentanca

Razlog je preprost – z enim najuspešnejšim košarkarjem na svetu, Luko Dončićem, je dovoljeno sanjati tudi o olimpijski kolajni. Potem ko je slovenska košarkarska reprezentanca navdušila z nastopi na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre v Litvi, kjer si je zagotovila olimpijsko vozovnico, so v slovenskem taboru jasni in odločni, da v Tokio ne 'potujejo zgolj na izlet', temveč tam ciljajo kar na medaljo.

Foto: Hendrik Osula/FIBA

Tina Mrak in Veronika Macarol

Tina Mrak in Veronika Macarol bosta močni slovenski orožji v Tokiu. Na zadnjih OI v Riu de Janeiru sta bili šesti, ter bili tako ali drugače korak blizu olimpijskega leska. Njuni obeti za OI v Tokiu so optimistični, ciljata na novo visoko uvrstitev. To bodo obenem njune zadnje olimpijske igre, primorska naveza pa je odločena nadoknaditi zamujeno iz Ria de Janeira, kjer je za las ostala brez kolajne.

Foto: JZS

Tadej Pogačar

Po osvojitvi najprestižnejše kolesarske dirke po Franciji, bo Tadej Pogačar vse moči usmeril na olimpijske igre. Kakovost pri njem vsekakor ni vprašanje. Pa mu bo preostalo dovolj moči in navsezadnje ambicij po tako naporni dirki, kot je Tour de France? Ne glede na vse pa moramo kolesarja njegovega kova na seznam potencialnih dobitnikov medalje vsekakor uvrstiti.

Foto: Reuters

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman

Primorski sprinterki na mirnih vodah se na olimpijske igre v Tokio podajata z izjemno dobro popotnico. Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta si na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju na mirnih vodah v Poznanju priveslali naslov prvakinj v disciplini K-2 na 200-metrski razdalji. Njun glavni cilj sezone je jasen: uspešen nastop na igrah v Tokiu!

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Primož Roglič

Selektor Andrej Hauptman je za Delo nedavno dejal, da bo načeti zasavski orel, Primož Roglič, ki je zaradi padcev in poškodb moral predčasno končati letošnjo Dirko po Franciji, na bližnjih olimpijskih igrah v Tokiu nastopil tako v kronometru kot na cestni dirki.

"Če imamo številko ena in dve na svetu, ne moremo iti na OI le zato, da bi nastopili. Naredili bomo vse, da bomo dosegli vrhunski rezultat, ne morem pa trditi, da ne bomo merili na sam vrh. Vseeno se je treba zavedati, da so na voljo samo tri medalje, kandidatov zanje pa je nešteto," je o ciljih za Delo dejal Hauptman in dodal, da so se za Rogličev nastop na vožnji na čas dogovorili že spomladi.

Foto: Reuters

Benjamin Savšek

Benjamin Savšek, eden najboljših kanuistov na svetu, je v karieri osvojil že skoraj vse, kar se je osvojiti dalo. Gotovo tudi njega lahko uvrstimo med tiste slovenske olimpijce, ki lahko odkrito računajo na olimpijsko medaljo. Prvič je na OI nastopil v Londonu, kjer je zasedel osmo mesto. Na OI v Riu je spadal med glavne favorite za osvojitev kolajne, na koncu pa se je razveselil šestega mesta. Kot svojo glavno prednost na svojih tretjih OI poudarja izkušnje in zrelost. Upamo lahko, da bo pri njem držal tisti znani rek, da gre v tretje rado.

Foto: Nina Jelenc

Tina Trstenjak

Judoistka Tina Trstenjak je na OI v Riu osvojila zlato medaljo v "slovenski paradni" kategoriji do 63 kilogramov. Tudi ona se v Tokio podaja z nazivom evropske prvakinje v judu v kategoriji do 63 kilogramov. To je bila že 12. medalja za Trstenjakovo na velikih tekmovanjih, peta zlata, lasti si pa tudi tretji naziv najboljše v Evropi.

Foto: zajem zaslona

Anamari Klementina Velenšek

Judoistka Anamari Klementina Velenšek je v Riu osvojila bronasto kolajno v judu v kategoriji do 78 kilogramov, potem ko je v borbi za tretje mesto premagala nemško tekmico Luise Malzahn. Članica judo kluba Z' dežele Sankaku Celje v štirih letih ni spala na osvojenih lovorikah, visoke cilje pa si je postavila tudi za letošnji vrhunec sezone na Japonskem.

Foto: Stanko Gruden, STA