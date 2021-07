Poseben boj Primoža Rogliča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cestno kolesarstvo bo na olimpijskih igrah v Tokiu dobilo sklepno dejanje v sredinih jutranjih urah. Slovenija bo v vožnji na čas stiskala pesti za Primoža Rogliča. V boj za medalje se bo podal ob 9.01 s pravljično številko sedem, medtem ko se bo 44,2 kilometra dolg kronometer začel ob 7. uri.

Trasa, na kateri bodo morali kolesarji opraviti z 846 višinskimi metri, bo zelo razgibana in bo imela nekaj pasti. Vse skupaj se bo dogajalo na hribovitem predelu okoli dirkališča Fuji International Speedway. Po štartu bo sledila vožnja po klancu navzdol, ko se bo začel prvi trenutek resnice. Pred kolesarji bo petkilometrski klanec na najvišjo točko dneva (676 m. n. v.) – v tem delu bodo naredili dobrih dvesto višinskih metrov. Sledila bosta spust in prvi prihod na dirkališče.

Razgibana trasa se bo nadaljevala in sledil bo še en krog do cilja. Na trasi bo malo ravninskih odsekov, zato bo olimpijska proga zelo zahtevna. In če dodamo še vlažno ozračje, je jasno, da čaka kolesarje pekel.

V ženski konkurenci se je zlate medalje veselila Nizozemka Annemiek van Vleuten, ki je 22,1 kim dolga preizkušnjo prekolesarila v 30:13. Druga je bila Švicarka Marlen Reusser, brona pa se je razveselila še ena Nizozemka Anna van der Breggen, ki je imela nevšečnosti na torkovem ogledu proge.

Na štartu bo 39 kolesarjev, ob Rogliču pa je favoritov za zlato medaljo kar nekaj. Italijan Filippo Ganna, Belgijca Wout van Aert in Remco Evenepoel, Nizozemec Tom Dumoulin, Avstralec Rohan Dennis, Američan Brandon McNulty ...

Štartna lista