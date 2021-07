Evropski rekorder Wilson zaradi dopinške kazni brez OI

Wilson je 18. julija v Atlanti izboljšal najboljšo evropsko znamko na 100 m (9,84), ki sta jo imela dotlej Portugalec Francis Obikwelu in Francoz Jimmy Vicaut, ki sta tekla 9,86 sekunde, bronast pa je bil na evropskem prvenstvu na 200 m leta 2018.

Pri Wilsonu so ugotovili, da je bil vzorec, ki so mu ga odvzeli na dopinški kontroli 15. marca letos, pozitiven, našli so prepovedani trenbolon, zato je Cas sprejel omenjeni suspenz in sprožil tudi uradni postopek.