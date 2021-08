Brata Gasol se poslavljata

Brata Gasol sta pripomogla, da je Španija osvojila številne medalje na največjih tekmovanjih. Starejši Pau je pomagal tlakovati pot do enajstih medalj. Zlatega sijaja so bile tista s svetovnega prvenstva 2006 na Japonskem in tri z evropskih prvenstev (2009, 2011 in 2015). Na olimpijskih igrah se je veselil treh medalj. Leta 2008 in 2012 je bil srebrn, na preteklih igrah v Riu pa je bila Španija bronasta.

Če je zaključil reprezentančno kariero, pa še ni znano, ali se bo za isti korak odločil tudi na klubski ravni. V pretekli sezoni je bil član Barcelone.

Pet let mlajši Marc je prav tako pomahal reprezentanci v slovo. Za razliko od Pauja ima dve medalji manj, torej devet, kariero pa bo nadaljeval pri LA Lakers, katerih član je bil že v zadnji sezoni.