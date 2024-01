Španski velikan tudi uradno v pokoj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski košarkarski as Marc Gasol se je po 20 let trajajoči karieri odločil za upokojitev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Mlajši brat Paua Gasola je v ligi NBA preživel 13 sezon in osvojil naslov s Toronto Raptors leta 2019.