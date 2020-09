Žužkova in Špoljaričeva do devetega mesta

Odbojka na mivki, EP do 22 let

Slovenski odbojkarici na mivki Lana Žužek in Zala Špoljarič sta na evropskem prvenstvu do 22 let v Turčiji osvojili končno 9. mesto. Za 18-letni, Slovenki sta bili v osmini finala usodni prvi nosilki, Rusinji Maria Voronina in Maria Bocharova.

Žužkova in Špoljaričeva, ki sta si nastop na evropskem prvenstvu prislužili z dobrimi predstavami na turnirjih slovenske serije v članski kategoriji, sta tekmovanje v skupinskem delu začeli z dvema zmagama. Najprej sta bili z 2:1 v nizih uspešnejši od Čehinj Julie Honzovicove in Karin Zolnercikove, v nadaljevanju sta zabeležili še prepričljivo zmago z 2:0 nad Portugalkama Beatriz Pinheiro in Ines Castro. Naši predstavnici sta prvi poraz, in sicer z 1:2, doživeli proti francoski navezi Pia Szewczyk/Clemence Vieira ter si z drugim mestom zagotovili uvrstitev v izločilne boje.

Foto: CEV

Angležinji Saskia Freitas Schoffel in Lauren Huggins proti razpoloženima Slovenkama v šestnajstini finala nista imeli nobenih možnosti, Kamničanki sta slavili z 21:11 in 21:17. V boju za uvrstitev med najboljših osem dvojic na prvenstvu sta se naši dekleti srečali s prvima nosilkama prvenstva, Rusinjama Mario Voronino in Mario Bocharovo, ki sta na evropskih prvenstvih v mladih kategorijah osvojili že tri odličja. Tekmici sta bili boljši z 21:15 in 21:12.

Lana Žužek in Zala Špoljarič sta tako osvojili končno 9. mesto, s turnirjem v Izmirju, na katerem je nastopilo 27 dvojic iz 24 držav, pa so se zaključila letošnja tekmovanja pod okriljem Evropske odbojkarske konfederacije (CEV).

Preberite še: