Žarek upanja za mlade slovenske odbojkarje

Treninge vodijo priznani trenerji iz 2A Sports Lab in bodo prilagojeni starostnim skupinam in tudi trenutnemu stanju telesne pripravljenosti mladih odbojkarjev in odbojkaric.

Treninge vodijo priznani trenerji iz 2A Sports Lab in bodo prilagojeni starostnim skupinam in tudi trenutnemu stanju telesne pripravljenosti mladih odbojkarjev in odbojkaric. Foto: OZS

Mladi odbojkarji in odbojkarice so v torek začeli niz spletnih treningov telesne vadbe, ki jih Odbojkarska zveza Slovenije organizira v sodelovanju s priznanimi trenerji iz 2ASports Lab. Na OZS so zbrali več kot 900 prijav.

Ukrepi, povezani s pandemijo novega koronavirusa, mladim odbojkarjem in odbojkaricam žal še vedno močno omejujejo vadbo, kljub naporom številnih trenerjev in klubov, da bi svojim igralcem in igralkam zagotovili vsaj osnovne treninge, pa še vedno precej otrok ostaja brez vodene vadbe. Odziv otrok in mladih med 9. in 18. letom je bil zato pričakovan, OZS je v tednu dni zbral več kot 900 prijav.

Treningi, katerih cilja sta pridobivanje oziroma ohranjanje telesne pripravljenosti, predvsem moči, gibljivosti, vzdržljivosti in koordinacije, ter bolj varen prehod v redni trenažni proces, ko bo to dovoljeno, bodo od dvakrat do trikrat na teden.

Uvodni trening za vse prijavljene je bil že v torek, ko so trenerji prek kanala na YouTubu predstavili program vadbe, sledili pa bodo redni treningi prek aplikacije Zoom. S prijavo so se udeleženci zavezali, da se bodo redno udeleževali terminov vadbe in treninge izvajali po najboljših močeh.

Preberite še: