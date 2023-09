Slovenski odbojkarici na Kreti do petega mesta

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta sredozemske igre na plaži v Heraklionu na Kreti zaključili z zmago nad francoskima predstavnicama in tekmovanje zaključili na petem mestu.

Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta sredozemske igre na plaži začeli z obračuni v skupinskem delu tekmovanja ter vknjižili dve zmagi in en poraz, kar je bilo dovolj za četrtfinale.

V njem sta morali priznati premoč italijanski dvojici Bianchin/Scampoli, ki je prišla do zmage z 2:0 (18, 18). V boju za končno peto mesto sta se Kotnik in Lovšin merili z Grkinjama Paschalaki in Alexoglou in si tudi tokrat zagotovili zmago z 2:0 (15, 13).

Za konec sta slovenski dekleti z 21:14 in 21:17 odpravili še Francozinji Descamps in Sobezalz ter nastop na sredozemskih igrah na plaži zaključili na petem mestu.

Foto: MBGHeraklion2023

"Vtisi z mediteranskih iger so za našo ekipo mešani. Veselili smo se jih, pod okriljem našega olimpijskega komiteja pa smo bili deležni zares odlične organizacije. Taka tekmovanja lahko izkoristimo za dobre priprave, saj vse prevečkrat nastopamo tam, kjer so, vsaj na papirju, same boljše ekipe. Tukaj teh ni bilo in smo imeli možnost, da dvignemo stopnjo naše forme," je dejal trener slovenske dvojice Martin Sattler.

"Naš cilj je bil, da osvojimo medaljo. Žal igra ni stekla po naših željah, up po medaljah je po porazu v četrtfinalu splaval po vodi. Temu smo se morali v nadaljevanju prilagoditi ter se motivirati, da po izpadu iz četrtfinala osvojimo najvišje možno mesto," je dodal.

