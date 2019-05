Slovenske odbojkarice začenjajo evropsko ligo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes začele nastope v srebrni skupini evropske lige. V dvorani Lukna v Mariboru se bo ob 20. uri pomerila z Estonijo, skupini B pa sta poleg slovenske reprezentance še Portugalska in Grčija. Slovenke bodo proti Estonkam v vlogi favoritinj, čeprav ne bo igrala Iza Mlakar. Korošica ima manjše zdravstvene težave in se bo ekipi priključila pozneje.

"V zadnjem času smo naredili velik napredek in to moramo dokazati. Naš cilj je, da se uvrstimo v finale, zato moramo zmagati v skupini, hkrati pa se pripraviti na avgustovsko prvenstvo na Poljskem. Ekipa je motivirana, to je zame zelo pomembno," je pred začetkom tekmovanja dejal slovenski selektor Alessandro Chiappini.

V sredo so njegove izbranke odigrale pripravljalno tekmo, s 3:1 so premagale Avstrijke.

