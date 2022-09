Slovenija se veseli, imeniten podvig odbojkaric!

Slovenske odbojkarice so se tretjič v zgodovini uvrstile na evropsko prvenstvo. To jim je uspelo že dva kroga pred koncem kvalifikacij, potem ko so v Bakuju še četrtič zmagale. Azerbajdžan so po odlični predstavi premagale s 3:1 (11, -19, 18, 21).

Azerbajdžan : Slovenija 1:3 Dvorana A.Y.S. Baku, gledalcev 800, sodnika: Akdemir (Turčija), Simić (Srbija).



Azerbajdžan: Ruban 9, O. Alijeva 13, Abdulazimova 9, Harčenko 1, Kondratjeva, Bašnakova 1, Mercalova, Imanova 1, B. Alijeva, Besman 2, Karimova, Ališanova, Stepanenko 11, Kiriljuk 9.



Slovenija: Mazej, Pogačar, Eržen 1, Zatkovič 18, Šiftar 18, Najdič, Velikonja Grbac 8, Pucelj, Boisa, Grubišič Čabo, Lorber Fijok 17, Planinšec 15, K. Milošič.

Tekma je sicer imela kar nekaj preobratov. Prvi niz so Slovenke dobile gladko, zanesljivo vodile tudi na začetku drugega, ki pa so ga na koncu izgubile. Potem ko so dobile tudi tretjega, je v četrtem kazalo, da bo potreben še peti niz, a ob koncu so varovanke Marca Bonitte povsem nadigrale tekmice in prišle do zmage, s tem pa ostale pri stoodstotnem izkupičku.

Foto: CEV

Prav vse Slovenke si zaslužijo pohvale, Lorena Lorber Fijok je bila najboljša serverka tekme, Saša Planinšec je bila odlična v bloku, Mija Šiftar in Eva Zatković sta bili učinkoviti v napadu, Anja Mazej je blestela na mestu libera, nekaj pomembnih točk je dosegla tudi Mirta Velikonja Grbac, seveda pa dobra igre ne bi bila možna brez podajalke Eve Pogačar.

Foto: CEV

Naslednjo tekmo bodo Slovenke odigrale v sredo, 7. septembra, ko bodo gostile Azerbajdžan, tekma bo tako bolj pomembna za gostje, ki do današnje tekme na treh obračunih niso izgubile niti niza.