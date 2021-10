Slovenski odbojkar Rok Možič je s svojim novim kolektivom Verona Volley v soboto postal zmagovalec turnirja v francoskem Toursu, kjer so ugnali vse nasprotnike. Devetnajstletni Štajerec je ob treh zmagah zbral kar 88 točk in bil na dveh obračunih izbran za najkoristnejšega igralca (MVP).

Do začetka italijanskega odbojkarskega prvenstva, v katerem bo krst doživel tudi Rok Možič, je le še en teden. Italijanski prvoligaš Verona Volley je zadnje dni priprav izkoristil za pripravljalni turnir v Franciji, kjer sta mu nasproti stala dva elitnoligaša, gostitelj Tours Volleyball (v zadnjem desetletju sedemkrat prvak Francije, v lanski sezoni obstal v četrtfinalu) in Montpellier (lanski polfinalist), ter belgijski prvak Roeselare.

Italijansko moštvo je za uvod po hudem boju in petih nizih strlo Montpellier, Možič je k zmagi prispeval kar 32 točk in si prislužil naziv najkoristnejšega igralca srečanja (MVP). Sledil je dvoboj z belgijsko ekipo Roeselare, znova pet nizov, nova zmaga Verone in nova odlična predstava Štajerca (31 točk). Za konec so se pomerili še z gostiteljih, jih premagali s 3:1 in osvojili turnir. Možič je bil tudi ob tretji zmagi ključni člen svojega novega kolektiva, h kateremu se je preselil v tej sezoni, v statistiko je vpisal novih 25 točk in še en naziv MVP.

Kot pravi, se v novi ekipi počuti kot doma. Foto: FIVB

Počuti se kot doma

"Zelo sem vesel tega uspeha, še posebej, ker smo zmagali na vseh treh tekmah. Obračuna z Roeselare in Montpellierjem sta bila zelo izenačena, zadnja tekma sicer ni šla v tie-break, a kljub temu ni bila lahka. Vesel sem, da smo tokrat igrali pred številčnim občinstvom, tako domačim kot pred nekaj našimi navijači, ki so ves čas prepevali. Pokazali smo dobro predstavo in dokazali svojo vrednost. Res, da smo mlada ekipa, a rastemo iz dneva v dan. Tukaj sem šele kratek čas, a se počutim kot doma. Smo kot družina, kar se na igrišču lahko vidi," je v klubski mikrofon povedal mladi Slovenec, ki že v začetku svoje prve članske legionarske izkušnje navdušuje.

Verona bo sezono italijanske SuperLege odprla 12. oktobra pri Trentinu.