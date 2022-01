Odbojkarji Verona Volley so v soboto odigrali 16. tekmo italijanskega prvenstva in prišli do šeste zmage. Prvo ime ob slavju s 3:1 nad Padovo je bil znova slovenski 20-letnik Rok Možič, ki se je kolektivu pridružil pred to sezono in hitro postal eden od ključnih členov ekipe.

Za gostitelje se ni začelo najbolje, Padova je prvi niz dobila s 25:22, a nadaljevanje se je odvilo po željah Možičevih. Dobili so naslednje tri nize (25:18, 25:20, 25:21) in zanesljivo zmagali. Štajerec je dosegel kar 30 točk (pet z asom), kar je njegov točkovni rekord v SuperLegi, pred tem je na eni tekmi dosegel največ 29 točk. Z novo izjemno predstavo si je prislužil nov naziv najkoristnejšega igralca tekme (MVP).

"Po prvem setu smo bili vse bolj osredotočeni, navijači so postajali vse bolj glasni, vse je lažje, ko imaš takšno podporo." Foto: Guliverimage

Tri velike točke

"Velik dan zame. Začeli smo nekoliko počasi, v krču, v nadaljevanju pa našli pravi ritem, tudi na servisu smo bili zelo dobri. Osvojili smo tri velike točke. Občinstvo nam je dalo veliko energije. Po prvem setu smo bili vse bolj osredotočeni, navijači so postajali vse bolj glasni, vse je lažje, ko imaš takšno podporo," je v klubski mikrofon povedal Možič, ki v povprečju dosega 20 točk na tekmo. Trenutno je že pri 319, kar je največ med vsemi.

Njegovo moštvo je trenutno deveto, točko za osmo Padovo.