Slovenke pred izzivom: ne bomo se predajale vnaprej

Maribor bo v petek, 11. in soboto, 12. junija gostili zaključni turnir ženske odbojkarske srebrne evropske lige, na katerem si bo slovenska reprezentanca poskušala priigrati uvrstitev v zlato ligo. Tekmice Slovenk v polfinalu bodo odbojkarice Bosne in Hercegovine, drugi polfinalni par pa sestavljata Portugalska in Avstrija.

Izbranke Gregorja Rozmana so se na polfinalni turnir uvrstile s šestimi zaporednimi zmagami na dveh predtekmovalnih turnirjih, zaključno tekmovanje pa bo najprej idealna priložnost, da se Bosankam oddolžijo za usoden poraz v letošnjih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo.

Prav zaradi te tekme in dejstva, da je po kvalifikacijah slovenska ekipa ostala brez nekaterih pomembnih igralk, so tekmice papirnate favoritinje, a v slovenskem taboru poudarjajo, da ima tudi domača ekipa svoje adute.

"Zavedamo se njihove moči, vemo, od kod nam preti nevarnost. A poznamo tudi naše prednosti, vemo, kje smo močni. Poskušali bomo najti čim več naših dobrih, pozitivnih stvari in skriti malenkosti in težave, ki nas pestijo," pravi selektor Gregor Rozman. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

O njihovi moči so se prepričali v kvalifikacijah za EP

"Mislim, da je škoda izgubljati besede glede njihove kakovosti, saj smo se v njihovo moč prepričali v nedavnih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Po vsem analiziranem in videnem na tekmah skupinskega dela srebrne lige ocenjujemo, da gre za zelo dobro reprezentanco, z eno oziroma dvema izjemnima posameznicama. Vedeti moramo, da ekipa, ki ima v svojih vrstah igralko, kot je Edina Begić, igralko najvišje evropske ravni, ne more biti slaba ekipa. Zavedamo se njihove moči, vemo, od kod nam preti nevarnost. A poznamo tudi naše prednosti, vemo, kje smo močni. Poskušali bomo najti čim več naših dobrih, pozitivnih stvari in skriti malenkosti in težave, ki nas pestijo," je dejal selektor Rozman.

Navdušuje ga ekipni duh

Slovenskega selektorja, ki je v evropski ligi izbrano vrsto popeljal do šestih zaporednih zmag, najbolj navdušuje ekipni duh, ki so ga dekleta uspela razviti v tako kratkem času. Prav ta bo eno najmočnejših orožij njegove vrste.

"Za zadnje tri tekme v Mariboru sem najbolj vesel, da smo jih igrali s pravim pristopom, ne glede na to, da smo bili že pred turnirjem uvrščeni na zaključni turnir. Dogovor v slačilnici je bil, da vse tri tekme odigramo zavzeto in poizkusimo zmagati, kar nam je tudi uspelo. Zadnja tekma proti Avstriji je pokazala, da gre z naše strani za ekipo, ki ni dolgo časa skupaj. Imamo nekaj zelo mladih in neizkušenih igralk, ki šele stopajo na mednarodno sceno. Moramo se zavedati, da so nihanja v igri rezultat tega. To moramo vzeti v zakup, biti potrpežljivi in delati na tem, da je takšnih trenutkov čim manj," je svoja opažanja in želje predstavil Rozman.

"Na trenutke ekipa deluje zelo dobro, a neizkušenost terja svoj davek in to se odrazi v nepotrebnih napakah. Uspeli smo zgraditi pozitivno vzdušje, da dekleta razumejo in se zavedajo, zakaj so v reprezentanci." Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

Tehnike niso spreminjali

Pod njegovim vodstvom same tehnike ni imelo smisla spreminjati, selektor je poizkušal karakteristike posameznic povezati v celoto.

"Na trenutke ekipa deluje zelo dobro, a neizkušenost terja svoj davek in to se odrazi v nepotrebnih napakah. Uspeli smo zgraditi pozitivno vzdušje, da dekleta razumejo in se zavedajo, zakaj so v reprezentanci. Verjamem, da imajo v svojih mislih in ciljih zaključni turnir igrati na najvišji ravni in celo zmagati srebrno ligo. Naše najmočnejše orožje je ekipni duh, to je prednost in naše gonilo. Če temu dodamo še dober začetni udarec in posledično dobro blok-obrambo, smo lahko konkurenčni tudi taki reprezentanci, kot je Bosna in Hercegovina," je prepričan slovenski strateg.

"Tekmice so seveda favoritinje, a se ne bomo predale vnaprej. Želimo si prikazati našo najboljšo igro ter jih oddaljiti od mreže ter si tako priigrati boljše možnosti za zmago." Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

"Tekmice so seveda favoritinje, a se ne bomo predale vnaprej"

Slovenske odbojkarice bodo obračun z Bosno in Hercegovino odigrale pred domačimi gledalci. Podajalka izbrane vrste Eva Pogačar zato računa tudi na bučno podporo s tribun: "Mislim, da smo z ekipo dobro pripravljene na zaključni turnir, saj smo se v tem kratkem obdobju uspele ujeti v igri, predvsem pa dobro deluje naš ekipni duh. Znamo presenetiti z dobrimi začetnimi udarci in posledično tudi igro v obrambi, po tihem pa tudi pričakujemo, da bomo izkoristile prednost domačega igrišča. Želimo si podporo s tribun. Tekmice so seveda favoritinje, a se ne bomo predale vnaprej. Želimo si prikazati našo najboljšo igro ter jih oddaljiti od mreže ter si tako priigrati boljše možnosti za zmago. Zavedamo se, da smo jo sposobne doseči in to moramo pokazati tudi na igrišču."