Odbojkarska zveza v rdečih številkah? Odzvali so se odgovorni.

Odziv Odbojkarske zveze Slovenije objavljamo v celoti:

"V četrtek, 19. oktobra 2023, so se v slovenskih medijih pojavili zapisi na temo finančnega stanja Odbojkarske zveze Slovenije (OZS). Ker so zapisi pomanjkljivi, ne predstavljajo celotne slike in so posledično lahko tudi zavajajoči, v nadaljevanju podajamo dejstva.

Za Odbojkarsko zvezo Slovenije sta dve izjemno zahtevni in intenzivni leti 2022 in 2023, na čelu z organizacijo finala evropske lige prvakov in svetovnega prvenstva za moške, ki je preseglo vsa pričakovanja. Moška reprezentanca je dvakrat igrala v ligi narodov, moška in ženska reprezentanca sta nastopili na evropskem prvenstvu in v kvalifikacijah za olimpijske igre, pri čemer sta samo v letu 2023 reprezentančni akciji moške in ženske reprezentance trajali pet mesecev in pol oz. tri mesece in pol. Vse mlade reprezentance so igrale na tekmovanjih pod okriljem srednjeevropske, evropske in svetovne zveze. OZS je izpeljala začrtane programe v odbojki na mivki in odbojki sede, hkrati pa tudi vrsto drugih aktivnosti in projektov.

V določenem obdobju je imela OZS resda precejšen finančni primanjkljaj, vendar je bilo zagotavljanje najboljših možnih pogojev za delo reprezentancam ter doseganje vrhunskih rezultatov in tekmovalnih uspehov postavljeno v ospredje. Enako kot tudi že v preteklosti in to se je OZS doslej vselej obrestovalo.

V finančnem poročilu OZS za leto 2022 je bil izkazan primanjkljaj v višini 795.000 evrov. Gre za leto, v katerem je bilo 8.300.000 evrov realiziranega proračuna OZS in je znesek primanjkljaja tako pomenil le slabih 10 odstotkov. Za nadaljnja leta, v katerih se ne izvajajo tako veliki projekti, kot je svetovno prvenstvo, in prihodki in odhodki niso tako veliki, to seveda lahko pomeni veliko breme. Dela sredstev za organizacijo svetovnega prvenstva, ki bi pomenila manjši primanjkljaj, OZS s strani Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) ni prejela v letu 2022, kot je bilo prvotno predvideno, ampak šele v letu 2023. Prav tako je OZS del sponzorskih sredstev iz naslova svetovnega prvenstva prejela v letu 2023. V letu 2023 bo OZS glede na vse kazalce, ki so trenutno na voljo, beležila 470.000 evrov presežka prihodkov nad odhodki in za toliko se bo znižal tudi negativni finančni društveni sklad.

Slovenski odbojkarji so na letošnjem evropskem prvenstvu osvojili tretje mesto. Foto: Volleyball world

Ob tem je OZS v letu 2022 s FIVB podpisala pogodbo za projekt Empowerment v višini milijona ameriških dolarjev, namenjenega ženski reprezentanci. Ta pogodba je rezultat uspešno izpeljanega svetovnega prvenstva in poguma OZS pri sprejemanju določenih odločitev. OZS iz naslova projekta črpa 200.000 dolarjev letno.

V letih 2022 in 2023 je OZS v neposredni povezavi z organizacijo svetovnega prvenstva s pridobljenimi sredstvi FIVB in skozi projekt Empowerment pridobila več kot 550.000 evrov dodatnih sredstev. Če seštejemo vse neposredne finančne učinke aktivnosti zadnjih dveh let, je OZS v tem obdobju pridelala pozitivni finančni učinek v višini 475.000 evrov.

Vse aktivnosti OZS so bistveno pripomogle k prepoznavnosti in ugledu zveze ter OZS omogočile lažji in konkretnejši dostop do sponzorjev, vplivale pa so tudi na višino sponzorskih pogodb. Država in Fundacija za šport ostajata najpomembnejši vir prihodka OZS, ki si želi, da bi bilo teh sredstev v prihodnje še več. V 2023 bo proračun OZS znašal okoli tri milijone evrov, sistemskih sredstev bo okrog 870.000 evrov.

OZS ima prav tako že začrtano prihodnost. V letu 2024 bo glede na podatke in izračune saniran celoten preostali dolg. OZS ob tem želi v Slovenijo pripeljati enega od turnirjev lige narodov, v to je usmerjenih veliko aktivnosti. V letu 2024 OZS računa tudi na nastop moške reprezentance na olimpijskih igrah v Parizu. Po njih sledi pomladitev reprezentance, za katero pa je OZS praktično že zagotovila sredstva v okviru projekta FIVB Empowerment v višini enega milijona dolarjev, ki bodo namenjena moški reprezentanci. S pomočjo teh sredstev in preostalih sredstev v višini 800.000 dolarjev, ki jih mora OZS na račun projekta Empowerment za žensko reprezentanco počrpati v prihodnjih letih, bo OZS še naprej zagotavljala konkurenčnost obeh reprezentanc. Hkrati si bo OZS s tem zagotovila tudi večjo finančno stabilnost."

