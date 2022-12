V Nemčiji se obeta huda bitka za drugo mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarje ACH Volleyja v 4. krogu lige prvakov čaka pomembno gostovanje pri nemškem Powervolleys Dürnu. Slovenski prvaki so tekmeca novembra doma že premagali (3:1), a tokrat jih čaka precej težja naloga. Potem ko so v preteklem krogu doma izgubili s klubom Ziraat Bank Ankari, bi bila zmaga v Nemčiji v boju za drugo mesto in napredovanje še kako dobrodošla.

Ljubljančani imajo trenutno v skupini E štiri točke, edino zmago so dosegli prav proti Nemcem, ko so jih sredi novembra v Tivoliju premagali s 3:1, a nemška ekipa je takrat pogrešala svoja najboljša igralca, nemškega reprezentanta Tobiasa Branda, za katerega trener Rafal Murczkiewicz upa, da bo tokrat igral, in čilskega korektorja Sebastiana Geverta.

Tudi Düren ima po treh tekmah na računu eno zmago, doma je premagal Ziraat Bank Ankara, proti kateremu je ACH Volley v zadnjem krogu vodil 2:1, na koncu pa izgubil po tie-breaku.

Zmaga v Nemčiji bi bila v boju za drugo mesto in napredovanje še kako pomembna, poraz pa še ne bi bil odločilen. A v tem primeru bi morali Ljubljančani kožo reševati na gostovanju v Turčiji in na domači tekmi proti svetovnim prvakom iz Perugie, ki so v skupini E zanesljivo vodilni.

Slovenski Friedrichshafen na pragu napredovanja

V skupini A je Friedrichshafen Žige Šterna in Dejana Vinčića v torek prišel do tretje zmage, s 3:1 je premagal Vojvodino, in na stežaj odprl vrata napredovanja. Vodilni Jastrzebski Wegiel po štirih obračunih ostaja stoodstoten.

V skupini B je Recycling Berlin, katerega član je Sašo Štalekar, z 0:3 izgubil s Halkbank Ankaro.