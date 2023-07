V Gdansku bo vroče: Poljska ali ZDA?

Kdo bo zmagovalec lige narodov? O tem bodo ob 20. uri v Gdansku odločali gostitelji Poljaki in odbojkarji ZDA. Pred finalom se bosta ob 17. uri Italija in Japonska pomerili za tretje mesto. Slovenci so po četrtfinalnem porazu z Japonsko tekmovanje končali na sedmem mestu.

Na sporedu je zadnji dan letošnje lige narodov, v kateri je sodelovalo 16 reprezentanc, tudi slovenska, ki je na zaključnem turnirju v Gdansku v četrtfinalu priznala premoč Japonski in zasedla sedmo mesto.

Kot prvi bosta danes na parket ob 17. uri stopili Italija in Japonska. Evropski in svetovni prvaki so v sobotnem polfinalu presenetljivo z 0:3 izgubili proti Američanom, Japonci pa so z 1:3 priznali premoč Poljakom. Reprezentanci sta si nasproti stali povsem ob koncu rednega dela, azzurri so zmagali s 3:1.

Ob 17. uri se bodo za tretje mesto pomerili Japonci in Italijani. Foto: Volleyball world

Veliki finale med najboljšo ekipo rednega dela ZDA, ki je lansko izvedbo končala na drugem mestu, in gostiteljico Poljsko bo ob 20. uri. Ko sta se reprezentanci konec junija pomerili v rednem delu, so s 3:0 zmagali Američani, a Poljaki na tistem turnirju še niso igrali v najmočnejši zasedbi.

Liga narodov je s tem imenom na sporedu petič, dvakrat so slavili Rusi, ki letos zaradi invazije na Ukrajino ne nastopajo. Poleg Francozov imajo en naslov še Brazilci, z devetimi naslovi rekorderji po številu zmag v svetovni ligi.

Slovenci so tekmovanje končali na sedmem mestu. Konec avgusta jih čaka evropsko prvenstvo, konec septembra pa olimpijske kvalifikacije. Foto: Volleyball world

Po ligi narodov še dve veliki tekmovanji

Po koncu lige narodov kar nekaj reprezentanc, tudi slovensko, ki je trenutno na zasluženem oddihu, čakata še dve večji tekmovanji. Konec avgusta se bo začelo evropsko prvenstvo, konec septembra pa olimpijske kvalifikacije.

Odbojkarska liga narodov, Gdansk, finale in tekma za 3. mesto

Nedelja, 23. julij:

