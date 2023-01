Filipinski ljubitelji odbojke gojijo precej simpatij do slovenske reprezentance, še posebej do mladega zvezdnika Verone Roka Možiča, ki bo v torek praznoval 21. rojstni dan. V ta namen so v Manili zakupili velik oglasni pano oz. t. i. oglasni panoz Možičevo fotografijo in mu čestitali za rojstni dan.

"Mi še kar ne moremo verjeti. 🤯 Na eni izmed najbolj prometnih odsekov avtoceste v Manili na Filipinih so tamkajšnji navijači še enkrat več dokazali, kaj zanje pomeni @rok_mozic9. Za njegov rojstni dan so zakupili eden izmed največjih oglasnih panojev oz. t. i. billboardov na tamkajšnjem območju (42 m x 22,4 m) in na njem objavili Roka ter čestitko za njegov 21. rojstni dan," so na družbenem omrežju zapisali pri športni agenciji Proelium, pod okriljem katere je 20-letni slovenski odbojkar Rok Možič, in dodali, da gre za "billboard" na stavbi "Robinsons Galleria Corporate Center", ki se nahaja v bližini hotela, kjer so domovali slovenski reprezentanti na lanskem turnirju lige narodov.

Na vprašanja morebitnih dvomljivcev, ali je fotografija resnična, so odgovorili, da ne gre za nikakršen fotošop.

Slovenci julija na Filipinih

Možič, ki si kruh služi v Veroni, kjer je "lider" ekipe, se bo Filipincem v živo lahko zahvalil julija, ko bo slovenska reprezentanca v Pasayu igrala tretji turnir lige narodov.