Med zmaje se vrača občasni reprezentant

Občasni reprezentant Matej Kök je svojo odbojkarsko pot začel v mariborski ekipi Galeja Vega, nato pa se kot kadet preselil k Triglavu. Z mladinsko reprezentanco je leta 2014 v Ostravi osvojil četrto mesto, leto dni pozneje pa na svetovnem prvenstvu v Mehiki sedmo.

"Zelo sem vesel, da smo se z ACH Volleyjem Ljubljana dogovorili za ponovno sodelovanje. Odlična organiziranost in kvaliteta kluba, bližina doma in igranje v Evropi so bili glavni razlogi, ki so me prepričali. Veselim se že prihodnjega leta in upam, da bo to čim bolj uspešno," je povedal 22-letni odbojkar po sklenitvi dogovora z ljubljanskim klubom.

Ljubljančani bodo igrali v Evropi

ACH Volley že razmišlja o novi sezoni. Foto: GEPA pictures Kök se je v svoji karieri že znašel na seznamu slovenske reprezentance, zdaj pa se bo po sezoni pri Posojilnici, s katero je postal srednjeevropski podprvak, ponovno dokazoval v oranžnem dresu.

"Ne glede na to, da sezone še ni konec, želimo hitro sestaviti ekipo za prihodnjo leto, ki bo zanesljivo tekmovala tudi v enem izmed evropskih pokalov. Kot vedno nam je najpomembneje najprej najti ustrezno kvaliteto med Slovenci, šele nato se usmerimo na tujo sceno. Prihodnjo sezono želimo biti še bolj konkurenčni, zato bo ekipa štela vsaj 13 ali 14 igralcev, upamo pa, da bo večina letošnje postave ostala tudi v prihodnje," poudarja športni direktor Aleš Jerala.