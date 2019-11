Nič ne bo s prvo lovoriko: Italijan srebrnega Slovenca pozabil na klopi

Trentino Klemna Čebulja je v polfinalu italijanskega superpokala v Civitanovi klonil proti Perugii. Svetovni klubski prvaki so dobili prvi niz, nato pa je četa Vitala Heynena, pri kateri sta izstopala Aleksandar Atanasijević (20) in Wilfredo Leon (19), stopila na plin in na koncu slavila s 3:1 v nizih. Slovenski reprezentant, ki je bil na prvih dveh tekmah sezone eden boljših pri Trentinu, je bil tokrat v vlogi rezervista in je igral le za vzorec. Trener Angelo Lorenzetti je na mestu sprejemalca dal prednost Američanu Aaronu Russllu in Srbu Urošu Kovačeviću, ki sta skupaj na sprejemu naredila kar sedem napak, v napadu pa sta skupaj od 52 napadov dosegla ''le'' 24 točk. Perugia se bo za lovoriko udarila z Modeno, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani. Slednja je v prvem polfinalu izločila italijanskega prvaka in organizatorja turnirja, Lube Civitanovo.