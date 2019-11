Dolenjka na super pogon: Monika se je strgala z verige

V natrpanem sobotnem urniku, kjer slovenski nastopov ni manjkalo, je izstopala Monika Potokar. Slovenska reprezentantka je s Panathinaikosom prišla še do četrte prvenstvene zmage. Izkušena 31-letna Dolenjka je pri slavju nad Arisem dosegla izjemnih 22 točk in bila najboljša posameznica obračuna. Nove zmage se je na Kitajskem razveselila Saša Planinšec, ki z novimi petimi bloki ostaja daleč najboljša blokerka v ligi. Na Poljskem Tonček Štern ostaja brez zmage. To je bil zanj in soigralce že osmi prvenstveni poraz. V Franciji so vsi trije slovenski legionarji klonili, medtem ko sta v Romuniji Tina Grudina in Sara Najdič vknjižili nove tri točke.

Popolna predstava Izolčana, ki postaja vse boljši

Že v zgodnjih urah je Mitja Gasparini na Japonskem s svojo Nagojo zmagal še tretjič zapored. Srebni slovenski reprezentant je pri gladki zmagi s 3:0 (18, 19, 16) dosegel 14 točk. Osem v napadu, po tri pa z blokom in začetnim udarcem, ki je bil za Nagano nerešljiva uganka. Poleg že omenjenih treh asov je Izolčan sprožil še osem servisov, po katerih nasprotnik ni mogel normalno napadati. Že v nedeljo Gasparinija in druščino čaka vodilna ekipe lige, Panasonic Panthers, ki je do zdaj izgubila le enkrat.

Mitja Gasparini se počasi, a vztrajno izboljšuje v novem okolju. Iz tedna v teden mu gre bolje. Foto: CEV

Tudi v petek je na delu nekaj slovenskih legionarjev. Eva Mori je z LKS po slavju v ligi prvakinj do tretje zaporedne prišla še v poljskem prvenstvu. Pri zmagi s 3:0 v nizih proti Bydgoszczu je dosegla štiri točke, tri z blokom. V Avstriji se je Zadruga Matjaža Hafner mučila proti Weizu in na koncu zmagala s 3:2 v nizih. Nejc Pušnik je pri zmagi dosegel 12 točk, Jure Kasnik pa eno.

Dišalo je po senzaciji, a na koncu je malce zmanjkalo

V četrtek je po Čebulju in Kozamerniku na igrišče pritekel tudi Jani Kovačič, ki je bil z Ravenno blizu velike senzacije. Pred domačimi gledalci je meril moči z italijanskim prvakom Lube Civitanovo in mu premoč priznal šele po petih nizih.

Jani Kovačič je z Ravenno dodobra namučil italijanskega prvaka in mu odščipnil točko. Foto: CEV

Gostje so sicer vodili že z 0:2, a so domači predvsem po zaslugi odličnega servisa, dosegli so kar 15 asov, uspelo jim je izenačiti, v petem odločilnem nizu pa so prvaki pokazali boljšo igro in preprečili prvovrstno senzacijo. Slovenski reprezentant je odigral vse srečanje in na sprejemu, ki je njegova glavna naloga, naredil le eno napako.

Poleg Kovačiča je bil na delu tudi Žiga Štern, ki je v nekaj dneh po Olympiacosu stisnil desnico še drugemu atenskemu velikanu Panathinaikosu.

Kdo bi si mislil, da jih bo prvi spotaknil ta nasprotnik

Tudi v sredo ni manjkalo nastopov slovenskih odbojkarjev na tujem. Trentino Klemna Čebulja je pred domačimi gledalci doživel prvi ligaški poraz v tej sezoni. V nori tekmi ga je s 3:2 (zadnji niz 21:19) ugnala Padova. Slovenski reprezentant je tekmo začel na klopi, vseeno pa v nadaljevanju zamenjal Uroša Kovačevića in na koncu dosegel devet točk.

Čebuljev Trentino v italijanskem prvenstvu ni več neporažen. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Korošec je bil v napadu manj kot 50-odstotno uspešen, še bolj pa bodejo v oči tri napake na sprejemu, največ v ekipi. Po porazu proti poljskim prvakom je Czarni Radom Dejana Vinčića in Alena Pajenka ugnal Katowice. Pajenk je dosegel osem točk, Vinko pa dve. V Nemčiji je iz pokala izpadel Urban Toman.

Moški:

Klemen Čebulj (Trentino) Italija, 1. liga Trentino : Padova 2:3 9 točk - 1 blok; 44-% napad (8/18) Italija, 1. liga Modena - Trentino (24.11.) / Jan Kozamernik (Milano) Italija, 1. liga Milano : Modena 0:3 5 točk - 1 as, 1 blok; 43-% napad (3/7) Italija, 1. liga Sora - Milano (24.11.) / Jani Kovačič (Ravenna) Italija, 1. liga Ravenna : Lube Civitanova 2:3 57-% sprejem, 43-% idealni (14 sprejetih žog, 1 napaka) Italija, 1. liga Perugia - Ravenna (24.11.) / Dane Mijatović (Brescia) Italija, 2. liga Materdomini Castellana - Brescia (24.11.) / Dejan Vinčić (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Czarni Radom : Katowice 3:1 2 točki: 100-% napad (2/2) Poljska, 1. liga Projekt Warszawa - Czarni Radom (24.11.) / Alen Pajenk (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Czarni Radom : Katowice 3:1 8 točk - 2 asa; 55-% napad (6/11) Poljska, 1. liga Projekt Warszawa - Czarni Radom (24.11.) / Tonček Štern (Bydgoszcz) Poljska, 1. liga Jastrzebski : Bydgoszcz 3:2 26 točk - 1 blok; 60-% napad (25/42) Poljska, 1. liga Bydgoszcz : Katowice 2:3 13 točk - 1 as, 1 blok; 37-% napad (11/30) Mitja Gasparini (Wolf Dogs Nagoja) Japonska, 1. liga Nagoja : Nagano 3:0 14 točk - 3 asi, 3 bloki; 58-% napad (8/15) Japonska, 1. liga Nagoja - Panasonic Panthers (24.11.) / Christian Poglajen (Ziraat Bankasi) Turčija, 1. liga Ziraat Bankasi : Galatasaray 3:0 10 točk - 1 as, 1 blok; 62-% napad (8/12) Danijel Koncilja (Cannes) Francija, 1. liga Chaumont : Cannes 3:0 6 točk - 2 bloka; 67-% napad (4/6) Francija, 1. liga Montpellier : Cannes 3:0 3 točke - 2 bloka; 20-% napad (1/5) Gregor Ropret (Nantes) Francija, 1. liga Nantes : Tourcoing 2:3 7 točk - 3 asi; 100-% napad (4/4) Francija, 1. liga Toulouse : Nantes 3:1 3 točke - 2 bloka; 50-% napad (1/2) Jan Klobučar (Narbonne) Francija, 1. liga Paris : Narbonne 3:0 9 točk - 1 blok; 47-% napad (8/17) Francija, 1. liga Narbonne : Nice 0:3 7 točk - 1 blok; 60-% napad (6/10) Nejc Pušnik (Zadruga Aich/Dob) Avstrija, 1. liga Weiz : Zadruga 2:3 12 točk; 50-% napad (12/24) Liga MEVZA Zadruga : Maribor 3:2 6 točk; 43-% napad (6/14) Jure Kasnik (Zadruga Aich/Dob) Avstrija, 1. liga Weiz : Zadruga 2:3 1 točka; 100-% napad (1/1) Liga MEVZA Zadruga : Maribor 3:2 0 točk; petkrat je serviral. Sašo Štalekar (Hypo Tirol Alpenvolleys) Nemčija, 1. liga Nima tekme v tem tednu. / Urban Toman (United Volleys) Nemški pokal, četrtfinale Düren : United Volleys 3:1 58-% sprejem, 21-% idealno (19 sprejetih žog, 0 napak) Žiga Štern (Foinikas Syros) Grški pokal, polfinale (prva tekma) Panathinaikos : Foinikas Syros 3:1 9 točk - 2 asa, 1 blok; 33-% napad (6/18) Grčija, 1. liga Pamvochaikos : Foinikas Syros 0:3 13 točk - 4 asi; 56-% napad (9/16)

Ženske: