Slovenke odločene potrditi vlogo favoritinj

"Na tekmo smo pripravljeni, smo tudi favoriti in mislim, da smo sposobni premagati Islandijo. Po prvi zmagi je seveda ekipa še toliko bolj motivirana za naslednjo tekmo. In tekma proti Islandiji bo za nas zelo pomembna, saj potrebujemo kar najbolj prepričljivo zmago, in sicer za primer, da bi o potniku na evropsko prvenstvo na koncu odločala razlika v dobljenih nizih ali celo točkah. Zato moramo biti še toliko bolj pozorni. Nasprotnika moramo spoštovati in tekmo odigrati na najvišji možni ravni," pred tekmo na Islandijo meni italijanski strateg na slovenski klopi, Alessandro Chiappini.

Do nagrade najboljši dve

Izraelke so tretje nosilke kvalifikacijske skupine A, v kateri poleg Slovenije igrata še favorizirana Belgija in Islandija. Prva je naslednje nasprotnice Slovenk Islandke odpravila s 3:0 (4, 8, 10).

Kvalifikacije potekajo v šestih skupinah, na evropsko prvenstvo pa se neposredno uvrstita prvo- in drugouvrščena ekipa v vsaki skupini. Belgijke so v skupini A velike favoritinje, drugo mesto pa bi morale zasesti Slovenke.

Reprezentanca Slovenije: Eva Mori, Sara Najdič (podajalki), Iza Mlakar (korektorica), Ana Marija Vovk, Anita Sobočan, Pia Blažič, Žana Zdovc Sporer, Alja Jerala (sprejemalke), Tina Grudina, Saša Planinšec, Ela Pintar, Brina Bračko (srednje blokerke), Maja Pahor, Veronika Mikl (prosti igralki). Selektor: Alessandro Chiappini.

Reprezentance, ki so že uvrščene na EP 2019: Gostiteljice:

Turčija, Poljska, Madžarska, Slovaška Preostale:

Srbija, Nizozemska, Azerbajdžan, Italija, Rusija, Belorusija, Nemčija, Bolgarija

