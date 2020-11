Kamničanke dobile mesto v ligi prvakinj

Odbojkarice Calcit Volleyja bodo nastopile v rednem delu lige prvakinj, po tem ko je ruska ekipa Uraločka iz Jekaterinburga zaradi svetovne zdravstvene krize odpovedala svoj nastop v elitnem tekmovanju. Slovenske prvakinje bodo nastopile v zahtevni skupini B, kjer so tudi Conegliano, Fenerbahče in Nantes.

Kamničanke so sredi oktobra v drugem krogu kvalifikacij z dvema porazoma proti poljski ekipi LSK Commercecon Lodž sicer izpadle iz tekmovanja, po odpovedi Rusinj pa bodo vendarle zaigrale v ligi najboljših na stari celini.

Usoda jim je namenila skupino B, kjer jih pričakujejo težke nasprotnice. Poleg turških velikank Fenerbahčeja in francoskega Nantesa so v skupini tudi podprvakinje lige prvakinj iz leta 2019 in aktualne svetovne klubske prvakinje, italijanski Conegliano.

Skupinski del lige prvakinj bo zaradi trenutnih razmer v povezavi s pandemijo covida-19 potekal v spremenjenem formatu in bo sestavljen iz dveh turnirjev. Na obeh se bodo pomerile vse ekipe iz skupine. Žal Kamničanke pred domačim občinstvom v evropskem tekmovanju ne bodo nastopile, saj se bosta turnirja odvila v Trevisu, od 8. do 10. decembra, in v Nantesu od 26. do 28. januarja 2021.

"Želja po igranju v ligi prvakinj je bila velika, zato smo ponujeno priložnost sprejeli z odprtimi rokami. Imamo dobro ekipo, ki potrebuje težke tekme. Dekleta na treningih trdo delajo in so željne dokazovanja. Za nas bo to vsekakor dobrodošla priložnost za nabiranje izkušenj. Igrali bomo v balončkih in dovolj blizu Sloveniji, kar nam z vidika potovanj v trenutnih razmerah tudi povsem ustreza," je odločitev kluba, da še drugič nastopi med najboljšimi evropskimi klubi komentiral prvi mož ekipe Aljoša Jemec. Krstni nastop so Kamničanke doživele leta 2016.

