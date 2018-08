Goričanke začele priprave na novo sezono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek so priprave začele novogoriške odbojkarice, ki se z okrepljeno ekipo ambiciozno podajajo v novo sezono. Prvi del priprav bodo do konca avgusta opravile v športni dvorani v Prvačini, septembra pa se bodo preselile v novogoriško mestno dvorano, kjer bodo tudi igrale domače tekme.

Novogoriški klub se po več letih vrača v evropsko klubsko tekmovanje. GEN-I Volley bo nastopil v pokalu challenge, kjer ga v prvi polovici novembra v 2. krogu čaka dvoboj s slovaško ekipo Strabag iz Bratislave. Novogoričanke bodo prvo tekmo odigrale v slovaški prestolnici, povratno pa v novogoriški mestni dvorani.

V Evropi želijo čim dlje

"Ekipa je konkurenčna. Doma se želimo potegovati za državno prvenstvo in pokal. Za Evropo smo se odločili, ker želimo imeti tekmovanje višjega ranga, kjer bomo nabirali potrebne izkušnje. O ciljih v Evropi je težko govoriti, saj ima že naš prvi nasprotnik zelo dobro ekipo, ki je primerljiva z mariborsko. V vsakem primeru želimo doseči čim boljše rezultate," pravi trener GEN-I Volleyja Vasja Samec, ki ima na uvodnem treningu na voljo enajst igralk. Manjkata le reprezentantki Tina Grudina in Pia Blažič. Prve pripravljalne tekme so predvidene v začetku septembra, prvi tekmec pa bo beograjska Vizura.

Konec septembra bo novogoriški odbojkarski klub gostil močan mednarodni turnir, na katerem bodo poleg domačega kluba nastopili še tretjeuvrščena ekipa poljskega prvenstva SKY Rzeszow, italijanski A2-ligaš Trentino Volley in nemški SC Potsdam, ki je v zadnjem prvenstvu bundeslige osvojil 4. mesto.

Preberite še: