Slovenke v Romuniji lovijo dva niza in zlato ligo

Slovenke so pred domačimi gledalci Romunijo premagale s 3:1 in v Romunijo odpotovale z lepo prednostjo. Foto: CEV

Slovenske odbojkarice so si s torkovo zmago s 3:1, ko so v povsem polni mislinjski dvorani na kolena spravile borbene Romunke, na široko odprla vrata do uvrstitve v zlato evropsko ligo. Kljub temu v našem taboru poudarjajo, da bo tudi na jutrišnjem obračunu treba ponoviti predstavo s prve tekme.

"Pred nami je zadnji dan te reprezentančne akcije, zdaj se ne moremo naučiti ničesar novega ali čarati, temveč moramo na igrišču samo pokazati to, kar smo se že naučile. Na tekmo se moramo dobro taktično pripraviti in iti na zmago," je svoj pogled na bližajoči se dvoboj razkrila Tina Grudina.

"Vesel sem, ker vidim, da so dekleta izredno motivirana"

"Po prvi tekmi tudi precej bolje poznamo nasprotnika in moramo le še prilagoditi nekaj malenkosti." Foto: CEV Z reprezentančno srednjo blokerko, ki je zelo dobro odigrala prvi finalni obračun, deli mnenje tudi selektor izbrane vrste Alessandro Chiappini: "Moramo se dobro pripraviti na prihajajočo tekmo. Romunija je zelo dobra ekipa, ki je že na prvi tekmi prikazala dobro odbojko. Vesel sem, ker vidim, da so dekleta izredno motivirana, in to je najpomembnejše, saj moramo začeti tekmo z dobro energijo in prikazati našo najboljšo predstavo. Po prvi tekmi tudi precej bolje poznamo nasprotnika in moramo le še prilagoditi nekaj malenkosti, ki niso najbolje delovale na prvem srečanju. Nadzorovati moramo svojo igro in upam, da bo to na koncu prineslo dober rezultat."

Zadoščata že dva niza

Preračunavanja v naši izbrani vrsti ne bo, Slovenke bodo v Aleksandriji poskušale doseči novo zmago. So pa v Romunijo odšle z dobro popotnico, saj so levji delež naloge opravile že doma. Za končno zmagoslavje in želeni preboj v elitno evropsko ligo jim namreč zadoščata že dva osvojena niza.

