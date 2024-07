Čestitke slovenski odbojkarski reprezentanci za uvrstitev na olimpijske igre!

Nedavna zmaga proti Argentini in izjemna uvrstitev na četrto mesto svetovne lestvice je znova spisala pravljico slovenskega športa. "Verjeli smo vanje, da bodo spisali zgodovino slovenskega športa, saj je ekipa kakovostna, strastna in povezana. Zato smo se odločili, da jih podpremo že pred njihovo uvrstitvijo na olimpijske igre," je po včerajšnji zmagi na prvi tekmi turnirja lige narodov v Ljubljani povedal Niko Medved, pomočnik direktorja Skaze. "Naša odločitev temelji na skupnih vrednotah in prepričanju v njihovo sposobnost, da narekujejo trende ter dosegajo vrhunske rezultate, tako kot to dela Skaza v poslovnem svetu."

Ekipa je izjemno začela turnir lige narodov v Ljubljani, kjer je pred domačimi gledalci premagala trdoživo Argentino s prepričljivim rezultatom 3:0 (23, 22, 27) in uradno potrdila udeležbo na prihajajočih olimpijskih igrah v Parizu. Zgodovinska uvrstitev na četrto mesto svetovne lestvice je dokaz njihove izjemnosti in neomajne želje po uspehu.

Sponzorstvo Skaze moške odbojkarske reprezentance Slovenije je odraz našega zavezništva v krepitvi športnih dosežkov in trajnostnih vrednot. S kampanjo #Blokirajvrečko - podaj Organka! spodbujamo trajnostne prakse ter promoviramo Slovenijo kot zgled inovacij ter trajnostnega razvoja na mednarodnem prizorišču. S ponosom podpiramo reprezentanco na njihovi poti do olimpijskih iger v Parizu, kjer verjamemo, da bodo pokazali svojo odločnost in kakovost. Niko Medved, pomočnik direktorja Skaze, dodaja: "V Skazi smo vedno na čelu trendov in stavimo na kakovost. Sponzorstvo odbojkarske reprezentance Slovenije je zato logična izbira, saj verjamemo v njihovo sposobnost, da postavijo nov mejnik v slovenskem ekipnem športu."

Jelena Rašula, vodja marketinga v Skazi, je razložila koncept kampanje #Blokirajvrečko - podaj Organka!, ki združuje temeljne elemente odbojke s ključnim sporočilom Skaze – nič več plastičnih vrečk v bioloških odpadkih: "Izhajali smo iz izrazov, ki so v rabi v odbojki, in iskali skupne točke za komuniciranje ključnega sporočila kampanje. Odbojkarji na mreži blokirajo vrečko, žogo si med seboj podajajo, tako da smo odbojkarje preobrazili v naše glavne junake, zavezane k ohranjanju čistega okolja z blokiranjem plastičnih vrečk v bioloških odpadkih. Bistveno je, da ljudem ponudimo rešitev – Organko Daily je izdelan iz stoodstotnega reciklata, na voljo je v različnih barvah in primeren za vsak kuhinjski pult."

S sponzorstvom smo ponosno združili vrhunske športne dosežke slovenske odbojkarske reprezentance z našo predanostjo trajnostnemu razvoju. Zavedamo se, da so olimpijske igre eden najbolj gledanih globalnih dogodkov, zato smo s kampanjo #Blokirajvrečko - podaj Organka! aktivno spodbudili zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk. S tem ne le promoviramo Slovenijo kot športno in trajnostno usmerjeno državo, temveč tudi utrjujemo pozitivno podobo Slovenije kot inovativne gospodarske sile, ki se zavzema za trajnostne prakse.