Calcit Volley bo vodil Hrvat, ki se je že izkazal v Sloveniji

Vodenje moške odbojkarske ekipe Calcit Volley iz Kamnika bo v novi sezoni prevzel Hrvat Mladen Kašić. Po uspešnem delu v Franciji, kjer je žensko ekipo Le Cannet popeljal do prvega mesta, se Kašić s svojimi bogatimi izkušnjami vrača v Slovenijo, so sporočili iz kamniškega kluba.

Petinšestdesetletni Hrvat slovi po svojem neomajnem delovnem pristopu. Čeprav je bil Mladen Kašić slovenskemu občinstvu ob prihodu pred dvema letoma, ko je treniral ACH Volley, razmeroma neznan, se je hitro uveljavil in pustil trajen vtis. Po naporni sezoni si je vzel odmor, nato pa nadaljeval trenersko kariero pri francoskih prvakinjah iz Le Canneta in jo popeljal do novega naslova ter osmine finala lige prvakinj.

"Mislim, da bomo imeli dobro in mlado ekipo, s katero se da dobro delati. Veliko fantov poznam še iz časov, ko sem bil v Ljubljani, poznam slovensko ligo in Mevzo, vem, na kaj se je treba pripraviti. A ne želim razmišljati o rezultatskih ciljih, bolj o tem, da bi ustvarili čim boljše pogoje za delo, dobro vzdušje, da bi dobro postavili stvari na svoje mesto. Potem bodo prišli rezultati," je ob prihodu v Kamnik dejal Kašić.