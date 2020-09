Dolenjke dodobra namučile bankirke

Po petkovi zmagi nad Ankaranom so odbojkarice Nove KBM Branika v nedeljo v Lukni gostile ATK Grosuplje, ki so v uvodnem krogu v Novi Gorici presenetile GEN-I Volley. Dolenjke so se odlično upirale tudi v štajerski prestolnici, saj so se slovenske podprvakinje tretje zmage v sezoni razveselile šele po petih nizih. Pri Novi KBM je bila z 19 točkami najboljša ''strelka" Anamaria Galić, dve manj (17) pa je za Grosuplje prispevala Helena Mijoč.