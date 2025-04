Mariborčanke in Kamničanke lahko potrdijo napredovanje v finale

Na prvih tekmah polfinala ženskega odbojkarskega prvenstva so odbojkarice Calcit Volleyja in OTP banka Branik upravičile vlogo favoritinj. Kamničanke so svoje polfinalne tekmice iz Kopra premagale s 3:1, Mariborčanke pa so proti Šempetrankam zaostajale z 0:2, na koncu pa do zmage prišle po tie-breaku s 3:2. Kamničanke in Mariborčanke imajo tako danes priložnost, da v gosteh potrdijo finalno vozovnico.