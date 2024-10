Prvakinje v Novi Gorici

Tretji krog ženskega odbojkarskega prvenstva se bo začel s petkovo tekmo v Novi Gorici. Odbojkarice Gen-I Volley bodo ob 18. uri gostile državne prvakinje iz Kamnika, ki so pri dveh zmagah, domačinke pa pri eni, v prejšnjem krogu so jih ugnale novinke iz Radovljice. Preostale tekme sledijo v soboto. Članice OTP banka Branik bodo tretjo zmago lovile doma proti Radol'ca Volley, v Kopru bo "obalni" dvoboj med Luka Koper Volley in Ankaranom, v derbiju začelja pa se bosta za prvo zmago pomerila SIP Šempeter in Grosuplje.