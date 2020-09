Kamničani za začetek s Kranjčani, v ponedeljek derbi v Tivoliju

"Nisem še videl vseh ekip, sem pa pri tistih, ki sem jih, videl borbenost in veliko željo po igri. Enako smo skozi vsak trening dokazovali tudi mi. Pripravljalno obdobje je minilo zelo dobro, počutje v ekipi je enkratno, dobro smo se ujeli. Delamo, kar nam je naročeno, družimo se tudi v prostem času in smo že začeli graditi ekipni duh. Vsi si želimo začetka, ki je končno napočil. Želim si, da sezono pripeljemo do konca in da ne bo daljših prekinitev, še manj pa, da se ponovi lansko leto," je dejal dolgoletni reprezentant Mitja Gasparini, ki bo v tej sezoni igral za Kamnik. V akciji ga bomo videli že danes zvečer.

1. DOL, moški, 1. krog: Sobota, 19. september:

19.00 Hoče - Krka

19.00 Panvita Pomgrad - Salonit Anhovo

20.00 Calcit Volley - Hiša na kolesih Triglav Ponedeljek, 21. september:

18.30 ACH Volley - Merkur Maribor