Bo ACH domačo sezono končal brez poraza?

Odbojkarji ACH Volley Ljubljana lahko z zmago nad Calcit Volley na domačem terenu postanejo državni prvaki. ACH v tej sezoni v državnem prvenstvu še ne pozna poraza in lovi 18. domači naslov, medtem ko so bili Kamničani, ki v seriji zaostajajo 0:2 v zmagah, prvaki trikrat.

Favorizirani ACH Volley Ljubljana, ki je redni del brez poraza zanesljivo končal na prvem mestu, je finale proti Calcit Volley začel z domačo zmago brez oddanega niza. Precej bolj razburljivo je bilo na drugem finalnem srečanju v Kamniku, kjer so gostitelji povedli z 2:0, nato pa so varovanci Mladena Kašića priredili velik preobrat, zmagali s 3:2 in ostali neporaženi v sezoni državnega prvenstva.

Priigrali so si tudi zaključni žogi za 18. domači naslov v samostojnosti. Bodo zvečer postali prvaki ali lahko Kamnik serijo podaljša? Če bi Kamničanom uspelo, bi bila četrta tekma v četrtek v njihovi dvorani.

Tretje mesto je pripadlo lanskim prvakom iz Maribora.

1. DOL za moške, finale, tretja tekma Ponedeljek, 25. april

ACH Volley - Calcit Volley /2:0/



// Izid v zmagah, igrajo na tri zmage; morebitna četrta tekma bo v četrtek, 28. aprila, v Kamniku, morebitna peta pa v soboto, 30. aprila, v Tivoliju.

Dosedanji državni prvaki: 1991/92 - Vileda Maribor

1992/93 - Vileda Maribor

1993/94 - Salonit Anhovo

1994/95 - Salonit Anhovo

1995/96 - Salonit Anhovo

1996/97 - Salonit Anhovo

1997/98 - Fužinar

1998/99 - Salonit Anhovo

1999/00 - ELVO Bled

2000/01 - Žurbi Team Kamnik

2001/02 - Calcit Kamnik

2002/03 - Calcit Kamnik

2003/04 - Šoštanj Topolšica

2004/05 - Autocommerce Bled

2005/06 - Autocommerce Bled

2006/07 - Autocommerce Bled

2007/08 - ACH Volley Bled

2008/09 - ACH Volley Bled

2009/10 - ACH Volley Bled

2010/11 - ACH Volley Bled

2011/12 - ACH Volley Ljubljana

2012/13 - ACH Volley Ljubljana

2013/14 - ACH Volley Ljubljana

2014/15 - ACH Volley Ljubljana

2015/16 - ACH Volley Ljubljana

2016/17 - ACH Volley Ljubljana

2017/18 - ACH Volley Ljubljana

2018/19 - ACH Volley Ljubljana

2019/20 - ACH Volley Ljubljana

2020/21 - Merkur Maribor

2021/22 - ?

